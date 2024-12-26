بث مباشر مباراة تشيلسي ضد فولهام بالدوري الإنجليزي

يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر لمباراة مباراة تشيلسي ضد فولهام ، ضمن مباريات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، والمقرر إقامتها مساء اليوم الخميس 26 ديسمبر الجاري.

بث مباشر مباراة تشيلسي ضد فولهام

يسعي فريق تشيلسي، لتحقيق الفوز خلال مباراة فولهام لملاحقة ليفربول علي صدارة البطولة حيث يحتل تشيلسي مركز الوصيف برصيد 35 نقطة بفارق 4 نقاط عن ليفربول المتصدر لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة.

بث مباشر ماتش تشيلسي ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة تشيلسي ضد فولهام ف ي الدوري الإنجليزي لحظة بلحظة

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة تشيلسي ضد فولهام ، ضمن مباريات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

مشاهدة مباراة تشيلسي ضد فولهام

تنطلق مباراة تشيلسي ضد فولهام، مساء اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر الجاري، ضمن الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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بث مباشر مباراة تشيلسي ضد فولهام

يمكنك مشاهدة مباراة تشيلسي ضد فولهام، في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025، عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 2.

بث مباشر مباراة تشيلسي ضد فولهام

مشاهدة ماتش تشيلسي ضد فولهام

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة تشيلسي ضد فولهام

يرصد الموجز، في السطور التالية ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة تشيلسي ضد فولهام ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 39 نقطة

2. نادي تشيلسي، 35 نقطة.

3. آرسنال، 33 نقطة.

4- نوتينجهام، 31 نقطة.

5. بورنموث، 28 نقطة.

6. أستون فيلا، 28 نقطة.

7. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

8. نيوكاسل، 26 نقطة.

9. فولهام، 25 نقطة.

10. برايتون، 25 نقطة.

11. توتنهام 23 نقطة

12. برينتفورد، 23 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14. وست هام، 20 نقطة.

15. إيفرتون، 16 نقطة.

16.كريستال بالاس، 16 نقطة.

17. ليستر سيتي، 14 نقطة.

18. ولفرهامبتون، 12 نقاط.

19. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 6 نقاط.

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