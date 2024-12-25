ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الغد النارية بالجولة الـ 18

تترقب جماهير الكرة الإنجليزية حول العالم، صراع الصدارة بـ جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، قبل انطلاق مباريات غدا الخميس ضمن منافسات الجولة الـ 18 للبطولة.

يتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 39 نقطة بفارق 4 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الثاني برصيد 35 نقطة ويحتل فريق أرسنال المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة برصيد 33 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد لكم الموجز، في السطور التالية ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مباريات الخميس 26 ديسمبر الجاري بالجولة الـ 18 من البطولة ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 39 نقطة

2. نادي تشيلسي، 35 نقطة.

3. آرسنال، 33 نقطة.

4- نوتينجهام، 31 نقطة.

5. بورنموث، 28 نقطة.

6. أستون فيلا، 28 نقطة.

7. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

8. نيوكاسل، 26 نقطة.

9. فولهام، 25 نقطة.

10. برايتون، 25 نقطة.

11. توتنهام 23 نقطة

12. برينتفورد، 23 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14. وست هام، 20 نقطة.

15. إيفرتون، 16 نقطة.

16.كريستال بالاس، 16 نقطة.

17. ليستر سيتي، 14 نقطة.

18. ولفرهامبتون، 12 نقاط.

19. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 6 نقاط.

الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات غدا الخميس 26 ديسمبر بالدوري الإنجليزي

مباريات الخميس 26 ديسمبر

ايفرتون ضد مانشستر سيتي - 2:30

تشيلسي ضد فولهام -5 مساء

أستون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد - 5 مساء

وست هام يونايتد ضد ساوثهامبتون - 5 مساء

كريستال بالاس ضد بورنموث- 5 مساء

ليستر سيتي ضد ليفربول - 10 مساء

مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون- 7:30 مساء

توتنهام ضد نوتينجهام فورست- 5 مساء

موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي

يواجه فريق ليفربول نظيره ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الـ 18 من بطولة البريميرليج للموسم الجاري 2024-2025، في تمام الساعة العاشرة مساء الخميس 26 ديسمبر الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ليستر سيتي

مواجهة فريق ليفربول ضد ليستر سيتي، يتم نقلها عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

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