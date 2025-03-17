عمر مرموش يزين التشكيل المثالي للجولة الـ 29 فى الدورى الإنجليزي

جاء النجم المصري عمر مرموش لاعب فريق مانشستر سيتي علي رأس التشكيل المثالي للجولة الـ 29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2024-25.

التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي

جاء التشكيل المثالي للجولة الـ 29 من بطولة الدوري الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى: مارك فليكين (برينتفورد).

خط الدفاع: جورين تيمبر (أرسنال)، نيكولا ميلينكوفيتش (نوتينجهام فورست)، بيرفيس إستوبينان (برايتون):

خط الوسط: كريستيان نورجارد (برينتفورد)، أندرياس بيريرا (فولهام):

خط الوسط الهجومي: أنتوني إلانجا (نوتينجهام فورست)، عمر مرموش (مانشستر سيتي)، برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)، جان ريكنر بيليجارد (وولفرهامبتون).

خط الهجوم: يورجن ستراند لارسن (وولفرهامبتون).

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد لكم موقع الموجز، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويأتي كالآتي:

1- ليفربول 70 نقطة

2- أرسنال 55 نقطة

3- نوتينجهام فورست 51 نقطة

4 - تشيلسي 49 نقطة

5 - مانشستر سيتي 47 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 47 نقطة

7- برايتون 46 نقطة

8 - أستون فيلا 45 نقطة

9- بورنموث 44 نقطة

10 - فولهام 42 نقطة

11- برينتفورد 38 نقطة

12- كريستال بالاس 36 نقطة

13- توتنهام 33 نقطة

14- مانشستر يونايتد 33 نقطة

15- إيفرتون 32 نقطة

16- وست هام 30 نقطة

17- وولفرهامبتون 22 نقطة

18- إيبسويتش تاون 17 نقطة،

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20 ساوثهامبتون 9 نقاط

ليفربول ضد إيفرتون

يترقب عشاق كرة القدم، مباراة فريق ليفربول ضد إيفرتون ، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث ليفربول عن تحقيق الفوز ضد نظيره فريق إيفرتون لتعزيز موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي التي يحتلها برصيد 70 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 58 نقطة ويحتل إيفرتون المركز الـ 15 برصيد 32 نقطة.

مباراة ليفربول أمام ساوثهامبتون

المباراة المنتظرة لفريق ليفربول أمام نظيره فريق ساوثهامبتون، ضمن منافسات الجولة الـ 30 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء الأربعاء الموافق 2 إبريل 2025.

مواجهة ليفربول ضد ساوثهامبتون

يمكنك متابعة مباراة فريق ليفربول أمام فريق ساوثهامبتون ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

ليفربول ضد إيفرتون

تشكيل ليفربول المنتظر ضد إيفرتون

من المنتظر أن يضم تشكيل فريق ليفربول أمام نظيره إيفرتون مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – إبراهيما كوناتي – ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ماك اليستر – ريان جرافنبرتش – كيرتس جونز.

خط الهجوم: جاكبو– لويس دياز – محمد صلاح.

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