موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة الإنجليزية، مباراة فريق مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي ، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث فريق مان سيتي عن تحقيق الفوز أمام نظيره فريق ليستر سيتي لتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الذي يتصدره ليفربول برصيد 70 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 58 نقطة ويحتل ليستر سيتي المركز الـ 19 برصيد 17 نقطة.

موعد قمة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي

المواجهة المرتقبة لفريق مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الـ 30 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء الأربعاء الموافق 2 إبريل 2025.

قمة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي

يمكنك مشاهدة مباراة فريق مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي

تشكيل مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي

من المنتظر أن يضم تشكيل فريق مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – إبراهيما كوناتي – ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ماك اليستر – ريان جرافنبرتش – كيرتس جونز.

خط الهجوم: جاكبو– لويس دياز – محمد صلاح.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي

يرصد لكم موقع الموجز، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي ويأتي كالآتي:

1- ليفربول 70 نقطة

2- أرسنال 58 نقطة

3- نوتينجهام فورست 51 نقطة

4 - تشيلسي 49 نقطة

5 - مانشستر سيتي 47 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 47 نقطة

7- برايتون 46 نقطة

8 - أستون فيلا 45 نقطة

9- بورنموث 44 نقطة

10 - فولهام 42 نقطة

11- برينتفورد 38 نقطة

12- كريستال بالاس 36 نقطة

13- توتنهام 33 نقطة

14- مانشستر يونايتد 33 نقطة

15- إيفرتون 32 نقطة

16- وست هام 30 نقطة

17- وولفرهامبتون 22 نقطة

18- إيبسويتش تاون 17 نقطة،

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20 ساوثهامبتون 9 نقاط

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