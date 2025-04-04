عمر مرموش علي رأس التشكيل المثالى للجولة الـ 30 بالدورى الإنجليزى

زين عمر مرموش نجم مانشستر سيتي قائمة التشكيل المثالي للجولة الـ 30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ونجح عمر مرموش في تسجيل هدف في فوز مانشستر سيتي على ليستر سيتي بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما بملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات هذه الجولة من عمر "البريميرليج".

وسجل عمر مرموش حتى الآن 5 أهداف في الدوري الإنجليزي، منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي في الميركاتو الشتوي الماضي.

التشكيلة المثالية للجولة 30 في الدوري الإنجليزي

وجاءت التشكيلة المثالية للجولة 30 في الدوري الإنجليزي كالتالي:

التشكيلة المثالية للجولة 30 في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي يستعد لمواجهة مان يونايتد

يقود عمر مرموش فريقه مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد ، في المواجهة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد مان يونايتد

يلتقي فريق مانشستر سيتي ضد نظيره فريق مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ 31 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بعد غد الأحد الموافق 6 إبريل 2025.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام مانشستر يونايتد

من المنتظر أن يضم تشكيل فريق مانشستر سيتي أمام نظيره مانشستر يونايتد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

خط الدفاع: ماتيوس نونيز – روبن دياز – يوشكو جفارديول – نيكو أوريلي

خط الوسط: جاك جريليش – نيكو جونزاليس – إلكاي جوندوجان

خط الهجوم: سافينيو – عمر مرموش – جيريمي دوكو

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد مان سيتي

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق مانشستر يونايتد المتوقع ضد نظيره فريق مان سيتي ويأتي كما يلي..

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: دي ليخت، مزراوي، دورجو يورو ودالوت.

خط الوسط: كاسيميرو، أوجارتي وبرونو فرنانديز.

خط الهجوم: جارناتشو وزيركيزي.

مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

مشاهدة ماتش مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

يمكنك الاستمتاع بمتابعة مباراة فريق مانشستر سيتي أمام نظيره مانشستر يونايتد عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

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