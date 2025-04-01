موعد مباراة بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، مباراة فريق بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي ، وذلك ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025.

موعد مباراة بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي

القمة المرتقبة التي تجمع فريق بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025 تقام باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء 1 أبريل.

مشاهدة مباراة بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي

يمكنك الاستمتاع بمتابعة قمة تجمع فريق بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025 مساء اليوم الثلاثاء، على الهواء مباشرة عبر قنوات beIN SPORTS.

بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي

تشكيل بيراميدز المتوقع ضد الجيش الملكي المغربي

يرصد الموجز، تشكيل بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود مرعي، كريم حافظ، محمد الشيبي، أحمد سامي.

خط الوسط: بلاتي توريه، مصطفى فتحي، مهند لاشين.

خط الهجوم: فيستون ماييلي، إبراهيم عادل، رمضان صبحي.

موعد مباراة الإياب بين بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي

تقام مباراة الإياب التي تجمع فريق بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي، فى التاسعة مساء الثلاثاء 8 أبريل، ويلتقي الفائز من مواجهتى بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي مع الفائز من لقاء مولودية الجزائر ضد أورلاندو بايرتس في نصف النهائي.

طاقم تحكيم مباراة بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي

يقود مباراة الليلة الحكم الصومالي، عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه الموزمبيقي أرسينيو مارنجيل، المساعد الأول، والكيني جيلبيرت شيريوت المساعد الثاني، والتنزاني أحمد علي الحكم المساعد الرابع، وعلى تقنية الفيديو، توم أبو نجيل، أخونا ماكاليما من جنوب أفريقيا.

مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

أسفرت قرعة ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي جرت بين فرق الترجي التونسي، بيراميدز المصري، الهلال السوداني، مولودية الجزائر، الجيش الملكي المغربي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، أورلاندو بايرتس، الأهلي المصري عن المواجهات الأتية...

الأهلي ضد الهلال السوداني.

بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي.

مولودية الجزائر ضد أورلاندو بايرتس.

صن داونز ضد الترجي التونسي.

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