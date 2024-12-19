أعراض متحور كورونا الجديد «XEC» وطرق الوقاية منه

مع استمرار جائحة كورونا في تشكيل تحديات جديدة، ظهر متحور جديد يُعرف بـ«XEC»، يتميز بسرعة انتشاره وتداخل أعراضه مع نزلات البرد الموسمية، مما يثير القلق حول تأثيره على الصحة العامة، ويرصد الموجز تطورات الفيروس.

أعراض متحور «XEC»

تشمل أعراض المتحور الجديد الأعراض الشائعة لمعظم سلالات كوفيد-19، وفقًا لموقعي «ويتشه فيليه» و«العربية»:

الحمى.

التهاب الحلق.

السعال.

فقدان حاسة الشم.

فقدان الشهية.

آلام العضلات.



تختلف الأعراض من شخص لآخر، ولا تظهر جميعها بالضرورة

طرق الوقاية من المتحور الجديد

للحماية من متحور «XEC»، يمكن اتباع النصائح التالية:

1. التطعيم: يُنصح بأخذ اللقاحات المتوفرة التي أظهرت فعالية ضد المتحورات المختلفة.



2. ارتداء الكمامات: خاصةً في الأماكن المزدحمة أو المغلقة.



3. التباعد الاجتماعي: تقليل الاتصال المباشر للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين.



4. نظافة اليدين: غسل اليدين بالماء والصابون أو استخدام معقم اليدين باستمرار.



5. التهوية الجيدة: ضمان تهوية الأماكن المغلقة بشكل مناسب.



6. تجنب التجمعات الكبيرة: للحد من احتمالات الإصابة.



7. مراقبة الأعراض: في حال ظهور أي أعراض، يُنصح بالعزل الفوري والتواصل مع الجهات الصحية المختصة.

تأثير المتحور على أصحاب الأمراض المزمنة

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص ذوي الأمراض المزمنة قد يكونون أكثر عرضة لتفاقم الأعراض لذا، يُفضل أن يتخذوا احتياطات إضافية للحماية.

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