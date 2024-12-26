ما هي ضوابط توزيع مظاريف أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

امتحانات الشهادة الإعدادية.. في إطار التحضيرات النهائية لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2024م، عقد الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، اجتماعًا مع مندوبي توزيع أسئلة الامتحانات، وذلك بهدف ضمان سير عملية توزيع الأسئلة بكفاءة وأمان، لضمان وصول المظاريف إلى اللجان في الوقت المحدد دون أي تأخير أو مشاكل قد تؤثر على نزاهة العملية الامتحانية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.



امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025

كما شدد قبيصي على أهمية تنفيذ عملية توزيع اسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025، وذلك وفقًا لأعلى معايير الأمان والشفافية، لضمان سلامة سير الامتحانات وحمايتها من أي تدخلات أو تجاوزات، موضحا أن العملية ستكون محكومة بعدد من الضوابط الصارمة، بما في ذلك التأكد من وصول الأسئلة إلى المراكز الامتحانية دون أي تأخير، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان عدم تسربها قبل الموعد المحدد.

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم على دور جميع المشاركين في العملية الامتحانية، من مشرفين ومراقبين ومندوبين، في الحفاظ على سرية الامتحانات وتحقيق العدالة بين الطلاب، مضيفاً أن جميع الإجراءات التنظيمية ستعكس الجهود المبذولة لضمان سير الامتحانات بكل سلاسة، مما يسهم في خلق بيئة تعليمية منضبطة وخالية من أي مشاكل قد تؤثر على نتائج الطلاب.

الشهادة الإعدادية

ضوابط توزيع مظاريف أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025

- يتم تسليم مظاريف الأسئلة إلى مندوب مختص، الذي يتولى توزيعها على اللجان الامتحانية لضمان الحفاظ على سرية الامتحانات ومنع تسريب الأسئلة.

- كما يتولى مسئول مظاريف الأسئلة تسليم المظاريف إلى رئيس اللجنة في المواعيد المحددة لكل امتحان يوميًا.

- عند وصول المندوب إلى اللجان الامتحانية، يقوم بتسليم المظاريف إلى رئيس اللجنة، الذي بدوره يوزع المظاريف على اللجان الفرعية داخل المدرسة.

- يجب على رئيس اللجنة مراجعة عدد المظاريف والتأكد من سلامتها قبل بدء الامتحان.

- في حال وجود أي خطأ أو نقص في المظاريف، يتم التواصل فورًا مع مدير عام الإدارة التعليمية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

- لا يجوز فتح محضر تسليم مظاريف الأسئلة قبل الساعة 8:50 صباحًا لضمان الالتزام بالمواعيد المحددة.

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