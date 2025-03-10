تعطيل الدراسة بالمدارس 5 أيام قبل نهاية الترم الثاني

يبحث الطلاب والعاملين عن الإجازات الرسمية لـ تعطيل الدراسة بالمدارس قبل نهاية الترم الثاني 2025 حيث من المقرر أن تقترب عدد من الإجازات الرسمية مثل عيد الفطر المبارك ويليها إجازات شم النسيم وغيرها، بالإضافة إلى إجازة نهاية العام الدراسي.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل الكاملة لمعرفة المواعيد الرسمية لـ تعطيل الدراسة بالمدارس قبل نهاية الترم الثاني 2025، بالإضافة إلى معرفة الموعد المحدد لانتهاء العام الدراسي الحالي وبدأ إجازة الصيف للطلاب.

تعطيل الدراسة بالمدارس لإجازة عيد الفطر

من المقرر أن تبدأ إجازة عيد الفطر يوم الأحد 30 مارس 2025 وقد أثار هذا الإعلان تساؤلات العديد من الموظفين وطلاب المدارس حول تفاصيل إجازة العيد، نظرًا لكونها من بين أطول العطلات التي يحصل عليها العاملون والطلاب خلال العام.

تعطيل الدراسة بالمدارس

بحسب الحسابات الفلكية، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 1 أبريل 2025، وذلك بواقع 3 أيام مدفوعة الأجر للعاملين بالمدارس الحكومية والخاصة حيث تعد هذه أيام تعطيل الدراسة بالمدارس للطلاب والمعلمين ولجميع موظفين الدولة أيضًا.

وفي حال قررت الحكومة إضافة الإجازة الأسبوعية الجمعة والسبت إلى عطلة العيد، فقد تمتد الإجازة إلى 5 أيام متواصلة، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يصدر أي قرار رسمي بشأن تعطيل الدراسة بالمدارس من الجهات المختصة لهذه المدة.

تعطيل الدراسة بالمدارس

مواعيد تعطيل الدراسة بالمدارس 2025

نوفر لكم قائمة الإجازات الرسمية المتبقية بعد عيد الفطر، والتي تساهم في تعطيل الدراسة بالمدارس قبل نهاية الترم الثاني 2025 جاءت على النحو التالي:

الاثنين 21 أبريل إجازة شم النسيم.

الجمعة 25 أبريل إجازة عيد تحرير سيناء.

الخميس 1 مايو إجازة عيد العمال.

الجمعة 6 يونيو إجازة وقفة عرفات.

السبت 7 يونيو إجازة عيد الأضحى المبارك.

الجمعة 27 يونيو إجازة رأس السنة الهجرية.

الاثنين 30 يونيو إجازة ثورة 30 يونيو.

موعد نهاية الترم الثاني

من المقرر أن تنتهي امتحانات الترم الثاني يوم 30 مايو بعد انتهاء امتحانات النقل وخلال شهر يونيو بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعادية 2025.

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