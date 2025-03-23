مسلسل عايشة الدور الحلقة الثامنة.. عايشة تنقذ نفسها من ورطة الإيميل وتكشف لغز الورد

مسلسل عايشة الدور.. عرضت الحلقة الثامنة من مسلسل عايشة الدور، بطولة دنيا سمير غانم، العمل المكون من 15 حلقة في إطار تشويقي اجتماعي، ويضم العمل أغاني واستعراضات ويناقش الفروق بين الأجيال.



يرصد الموجز تفاصيل أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير ومواعيد العرض والقنوات الناقلة خلال السطور التالية.



مسلسل عايشة الدور

أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل عايشة الدور



تبدأ الحلقة بكشف عايشة (دنيا سمير غانم) لحقيقة مشاعر جارها، صاحب محل الورد، حيث تكتشف أنه يحب صديقتها ويتواصل معها عبر تطبيق دون الكشف عن هويته، لم تتردد عايشة في مواجهته وتشجيعه على مصارحة صديقتها بالحقيقة وبالفعل، التقى بها وأخبرها بمشاعره، لكنها رفضت الأمر، ما أدى إلى مشادة بينها وبين عايشة.

مسلسل عايشة الدور

مشاهدة مسلسل عايشة الدور الحلقة 8

في سياق آخر، تكتشف عايشة أن باقة الورد التي وصلت إلى منزلها لم تكن من دكتور الجامعة كما اعتقدت، بل من زميل آخر لها.وفي محاولة لمجاملته، قبلت الركوب معه على دراجته النارية، لكنها تعرضت لحادث صغير أدى إلى إصابتها بكلمات ثم يتدخل دكتور الجامعة ليطمئن عليها في العيادة، وهناك تكتشف عايشة أنه يمتلك موهبة التحطيب بدافع الفضول، تذهب لمشاهدته وهو يؤدي اللعبة الشعبية، وهناك يشعر الدكتور بيقين تجاه مشاعره نحوها، مدركًا أنها الشخص الذي يريد أن يكمل معه حياته بعد تجربته الصعبة في الزواج السابق.

مسلسل عايشة الدور

على جانب آخر، تواجه عايشة مأزقًا خطيرًا عندما تكتشف أن فطيمة، ابنة أختها، أرسلت بريدًا إلكترونيًا إلى الجامعة تخبرهم فيه بأنها أجلت دراستها للفصل الدراسي الثاني، تدرك عايشة أن هذا قد يكشف انتحالها لشخصية أخرى، ما يهدد بكشف أمرها تمامًا، لم يكن أمامها سوى التصرف بسرعة، فاستعانت بزميلها، وتسللا إلى الجامعة ليلًا، حيث تمكنت من الدخول إلى قسم شؤون الطلاب وحذف البريد الإلكتروني قبل أن يلاحظه أحد.

تنتهي الحلقة بإحساس عايشة بالراحة بعدما نجحت في إزالة البريد الإلكتروني، لكنها لا تزال تعيش تحت تهديد اكتشاف أمرها في أي لحظة، مما يزيد من حدة التوتر ويترك المشاهدين في انتظار الحلقة القادمة لمعرفة ما سيحدث.



مسلسل عايشة الدور

قائمة أبطال مسلسل عايشة الدور

يشارك في بطولة مسلسل عايشة الدور، دنيا سمير غانم، رحاب الجمل، محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، نور محمود، ماجد القلعي، ميشيل ميلاد، سما إبراهيم، ومن إنتاج أحمد السبكي، وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي، وإخراج أحمد الجندي. ​​



مواعيد عرض مسلسل عايشة الدور

يعرض مسلسل عايشة الدور على على قناة ON، العرض الأول في الساعة 6:05 مساءً أما الإعادة الأولى في الساعة 2:45 صباحًا والإعادة الثانية: الساعة 1:30 ظهرًا

أما مواعيد العرض على قناة ON دراما، العرض الأول في الساعة 7:30 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 3:00 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 9:00 صباحًا، والإعادة الثالثة في الساعة 3:00 عصرًا

كما يمكن متابعة المسلسل عبر منصتي Watch It و Shahid، حيث يتاح للمشاهدة في أي وقت عبر الإنترنت.

قصة مسلسل عايشة الدور

تدور قصة المسلسل حول امرأة مطلقة تقوم بدورها دنيا سمير غانم، تتحمل مسؤولية تربية طفلها وابنتها المراهقة بمفردها. وسط تحديات الحياة اليومية، تجد نفسها أمام فرصة غير متوقعة عندما تضطر لحضور الجامعة بدلًا من ابنة شقيقتها، التي تعرضت لحادث يمنعها من استكمال دراستها حيث تعيش البطلة بين حياتها الواقعية كأم مسؤولة وحياتها الجديدة كطالبة جامعية، مما يخلق الكثير من المواقف الكوميدية والدرامية.



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