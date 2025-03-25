مسلسل عايشة الدور الحلقة العاشرة.. نسمة تنهي جدل الجوابات بكذبة وعايشة في رحلة لأسوان

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل عايشة الدور، بطولة دنيا سمير غانم، أحداث جديدة وتطورات في حياة "عايشة"، العمل المكون من 15 حلقة في إطار تشويقي اجتماعي، ويضم العمل أغاني واستعراضات نوستولجيا ويناقش العمل الفروق بين الأجيال.

يرصد الموجز تفاصيل أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير ومواعيد العرض والقنوات الناقلة خلال السطور التالية.



مسلسل عايشة الدور

أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل عايشة الدور

حاول الطلاب بشتى الطرق معرفة الشخص الذي كان يرسل لهم الجوابات، لكن عايشة رفضت الكشف عن نفسها أو الاعتراف بالحقيقة. وعلى الرغم من ذلك، لاقت فكرة المراسلات استحسان الجميع، حيث شعروا بالامتنان لمن كان يحثهم على التطور والتحسن.

وفي محاولة لإغلاق الموضوع، ادعت نسمة (أميرة أديب) كذبًا أنها هي من كانت ترسل الجوابات.

بدأ الدكتور الجامعي في التعامل مع عايشة بطريقة مختلفة بعد أن حذره أصدقاؤه وطليقته من فارق السن بينهما، ما جعله يعيد التفكير في طبيعة علاقته بها.

وفي تطور آخر، قررت عايشة الانضمام إلى رحلة جامعية متجهة إلى أسوان، وحرصت قبل السفر على ترك أطفالها برفقة والدهم، لتتمكن من خوض هذه التجربة دون قلق.



مسلسل عايشة الدور

قائمة أبطال مسلسل عايشة الدور

يشارك في بطولة مسلسل عايشة الدور، دنيا سمير غانم، رحاب الجمل، محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، نور محمود، ماجد القلعي، ميشيل ميلاد، سما إبراهيم، ومن إنتاج أحمد السبكي، وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي، وإخراج أحمد الجندي. ​​



مسلسل عايشة الدور

مواعيد عرض مسلسل عايشة الدور

يعرض مسلسل عايشة الدور على على قناة ON، العرض الأول في الساعة 6:05 مساءً أما الإعادة الأولى في الساعة 2:45 صباحًا والإعادة الثانية: الساعة 1:30 ظهرًا

أما مواعيد العرض على قناة ON دراما، العرض الأول في الساعة 7:30 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 3:00 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 9:00 صباحًا، والإعادة الثالثة في الساعة 3:00 عصرًا

كما يمكن متابعة المسلسل عبر منصتي Watch It و Shahid، حيث يتاح للمشاهدة في أي وقت عبر الإنترنت.

قصة مسلسل عايشة الدور

تدور قصة المسلسل حول امرأة مطلقة تقوم بدورها دنيا سمير غانم، تتحمل مسؤولية تربية طفلها وابنتها المراهقة بمفردها، وسط تحديات الحياة اليومية، تجد نفسها أمام فرصة غير متوقعة عندما تضطر لحضور الجامعة بدلًا من ابنة شقيقتها، التي تعرضت لحادث يمنعها من استكمال دراستها حيث تعيش البطلة بين حياتها الواقعية كأم مسؤولة وحياتها الجديدة كطالبة جامعية، مما يخلق الكثير من المواقف الكوميدية والدرامية.

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