مسلسل عايشة الدور الحلقة 13.. عايشة بين رجوع طليقها وحب جديد

شهدت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل عايشة الدور، بطولة دنيا سمير غانم، أحداث جديدة وتطورات في حياة "عايشة"، العمل المكون من 15 حلقة في إطار تشويقي اجتماعي، ويضم العمل أغاني واستعراضات نوستولجيا ويناقش العمل الفروق بين الأجيال.

يرصد الموجز تفاصيل أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير ومواعيد العرض والقنوات الناقلة خلال السطور التالية.



مسلسل عايشة الدور

أحداث الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل عايشة الدور

التقت عايشة بطليقها عمر الشناوي، حيث صارحها بأنه يرغب في إنهاء خطوبته، مشيرًا إلى أنه يشعر بأنه كبر في السن، وسعيد برؤية التغيرات التي طرأت عليها، مما أعاده بذاكرته إلى أيام الجامعة ورغم محاولاته لاستمالتها، إلا أن عايشة لم تبادله أي تفاعل إيجابي.

حاول الاستاذ الجامعي الذي يكن مشاعر خاصة لعايشة التحدث معها بشأن موضوع الارتباط، ولكن قبل أن يتمكن من ذلك، نظم أحد زملائها حفلة مفاجئة تكريمًا لها وغنى باسمها، لكنها أوضحت له أنه بمثابة شقيق لها.

بعد ذلك، عادت إلى الدكتور وقدمت له اعتذارًا، موضحة له ملابسات الموقف، فتفهم الأمر، وأخبرته بأنها ستفكر في عرضه.

عندما عادت عايشة من أسوان، تفاجأت باتصال من طليقها الذي أخبرها أنه انفصل عن خطيبته ويريد العودة إليها ولمّ شمل الأسرة من جديد، لكنها رفضت الفكرة تمامًا. ومع ذلك، لم يستسلم وقرر الذهاب إلى والدها ليطلب يدها مرة أخرى.

مسلسل عايشة الدور

بدأ الاستاذ الجامعي يشعر بالقلق على عايشة بعد أن لاحظ اختفاءها، فذهب إلى منزلها للاطمئنان عليها، وأكد لها أنه لم يكن يقصد إزعاجها بحديثه عن الارتباط، لكنها طمأنته بأنه لم يسبب لها أي إزعاج.

خلال حديثهما، دخلت ابنتها فجأة ونادتها باسم "فطيمة"، ثم ذهبت إلى غرفتها، مما أثار دهشة عايشة، حيث أدركت أن ابنتها قد اكتشفت حقيقة انتحالها لشخصية ابنة شقيقتها.

بعد مغادرة الاستاذ الجامعي، قررت عايشة مواجهة ابنتها، التي اعترفت بأنها عرفت السر منذ رحلة سابقة ومع اقتراب نهاية الحلقة، تفاجأت عايشة بزيارة غير متوقعة من زميلاتها في الجامعة، مما ينذر بتطورات جديدة في الأحداث.



مسلسل عايشة الدور

قائمة أبطال مسلسل عايشة الدور

يشارك في بطولة مسلسل عايشة الدور، دنيا سمير غانم، رحاب الجمل، محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، نور محمود، ماجد القلعي، ميشيل ميلاد، سما إبراهيم، ومن إنتاج أحمد السبكي، وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي، وإخراج أحمد الجندي. ​​



مواعيد عرض مسلسل عايشة الدور

يعرض مسلسل عايشة الدور على على قناة ON، العرض الأول في الساعة 6:05 مساءً أما الإعادة الأولى في الساعة 2:45 صباحًا والإعادة الثانية: الساعة 1:30 ظهرًا

أما مواعيد العرض على قناة ON دراما، العرض الأول في الساعة 7:30 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 3:00 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 9:00 صباحًا، والإعادة الثالثة في الساعة 3:00 عصرًا

كما يمكن متابعة المسلسل عبر منصتي Watch It و Shahid، حيث يتاح للمشاهدة في أي وقت عبر الإنترنت.

قصة مسلسل عايشة الدور

تدور قصة المسلسل حول امرأة مطلقة تقوم بدورها دنيا سمير غانم، تتحمل مسؤولية تربية طفلها وابنتها المراهقة بمفردها، وسط تحديات الحياة اليومية، تجد نفسها أمام فرصة غير متوقعة عندما تضطر لحضور الجامعة بدلًا من ابنة شقيقتها، التي تعرضت لحادث يمنعها من استكمال دراستها حيث تعيش البطلة بين حياتها الواقعية كأم مسؤولة وحياتها الجديدة كطالبة جامعية، مما يخلق الكثير من المواقف الكوميدية والدرامية.



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