مسلسل عايشة الدور الحلقة الأخيرة.. لم الشمل وعايشة تبهر الجميع بالعرض المسرحي

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل عايشة الدور، بطولة دنيا سمير غانم، أحداث جديدة وتطورات في حياة "عايشة"، العمل المكون من 15 حلقة في إطار تشويقي اجتماعي، ويضم العمل أغاني واستعراضات نوستولجيا ويناقش العمل الفروق بين الأجيال.



يرصد الموجز تفاصيل أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم خلال السطور التالية.



أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل عايشة الدور

في الحلقة الأخيرة من مسلسل عايشة الدور، تواجه عايشة الحقيقة بعدما تكشفت لها الأمور، فتقرر تصحيح أخطائها، تبعث برسالة إلى الأستاذ الجامعي تعترف فيها بمشاعرها تجاهه، لكنها تؤكد له أنها ستبتعد.

كما ترسل رسالة أخرى إلى جميع الطلبة في الجامعة لتوضيح موقفها وتصحيح الصورة التي ترسخت عن تصرفاتها السابقة.

تكتشف عايشة أن صديقتها نسمة تمر بمشكلة خطيرة، إذ يحاول أحد الشباب ابتزازها، على الفور تتعاون مع صديقتها وأيمن، زميل نسمة في الجامعة، ويتحركون لإنقاذها حتي يصلون في اللحظة الحاسمة قبل أن يتعرض لها الشاب، الذي كان ينوي التحرش بها وتصويرها، ويتمكنون من حمايتها، وتنهار نسمة بالبكاء وتعترف بأنها ليست قوية كما تبدو، وأن مشاكلها النفسية تعود إلى إهمال والدتها لها، كما تعبر عن استغرابها من اهتمام عايشة بها.

مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل عايشة الدور

في سياق آخر، تقرر الجامعة تقديم المسرحية التي عمل عليها الطلبة، لكن الجميع يصر على أن العرض لن يكتمل دون مشاركة عايشة، يبدأ زملاؤها في البحث عنها في كل مكان حتى يجدونها داخل المسرح، حيث تنجح محاولاتهم في إقناعها بالانضمام إلى العرض.

تُختتم الحلقة بمشهد استعراضي غنائي مبهر، يجتمع فيه أصدقاء الجامعة وأفراد عائلة عايشة، بمن فيهم والدها وشقيقتها.

في هذه اللحظة، تعيش عايشة مشاعر الفرح والدفء وسط أحبائها، لتكون نهاية المسلسل مليئة بالحب والمصالحة ولمّ الشمل.

مسلسل عايشة الدور

قائمة أبطال مسلسل عايشة الدور

يشارك في بطولة مسلسل عايشة الدور، دنيا سمير غانم، رحاب الجمل، محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، نور محمود، ماجد القلعي، ميشيل ميلاد، سما إبراهيم، ومن إنتاج أحمد السبكي، وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي، وإخراج أحمد الجندي. ​​



مسلسل عايشة الدور

مواعيد عرض مسلسل عايشة الدور

عرض مسلسل عايشة الدور على على قناة ON، العرض الأول في الساعة 6:05 مساءً أما الإعادة الأولى في الساعة 2:45 صباحًا والإعادة الثانية: الساعة 1:30 ظهرًا

أما مواعيد العرض على قناة ON دراما، العرض الأول في الساعة 7:30 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 3:00 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 9:00 صباحًا، والإعادة الثالثة في الساعة 3:00 عصرًا

كما يمكن متابعة المسلسل عبر منصتي Watch It و Shahid، حيث يتاح للمشاهدة في أي وقت عبر الإنترنت.

قصة مسلسل عايشة الدور

تدور قصة مسلسل عايشة الدور حول امرأة مطلقة تقوم بدورها دنيا سمير غانم، تتحمل مسؤولية تربية طفلها وابنتها المراهقة بمفردها، وسط تحديات الحياة اليومية، تجد نفسها أمام فرصة غير متوقعة عندما تضطر لحضور الجامعة بدلًا من ابنة شقيقتها، التي تعرضت لحادث يمنعها من استكمال دراستها حيث تعيش البطلة بين حياتها الواقعية كأم مسؤولة وحياتها الجديدة كطالبة جامعية، مما يخلق الكثير من المواقف الكوميدية والدرامية.



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