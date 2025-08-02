أردوغان: غـ ـزة تشهد أفظع إبادة في القرن.. وتركيا ستقف يوم التحرير

أردوغان يصف مأساة غـ.ـزة بـ"أفظع إبـ ـادة جماعية"

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن ما يحدث في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى اليوم، يُعدّ أبشع إبادة جماعية في القرن الأخير، مشددًا على أن الأمر تجاوز حدود الصراع العسكري ليصل إلى تهديد وجودي للإنسانية جمعاء، ويرصد الموجز التفاصيل.

مقارنة مروعة بمعسكرات الاعتقال النازية

وفي كلمة ألقاها خلال فعالية شبابية في إسطنبول، أوضح أردوغان أن الفلسطينيين يعيشون ظروفًا "تفوق فظاعة معسكرات الاعتقال النازية"، حيث تُستخدم المجاعة كسلاح استراتيجي لحرمان المدنيين من الغذاء والدواء والماء، ما أدى إلى مشاهد مأساوية من الإغماء الجماعي وسقوط ضحايا نتيجة إطلاق النار على المحتشدين أثناء انتظار المساعدات.

تركيا توقف التعامل التجاري مع إسرائيل دعمًا لغزة

أردوغان كشف عن خطوات ملموسة اتخذتها تركيا لدعم الفلسطينيين، من بينها إرسال أكثر من 101 ألف طن مساعدات إنسانية، وتفعيل الدبلوماسية لوقف التعامل التجاري مع إسرائيل، معتبرًا ذلك رسالة رمزية وعملية لدعم الشعب الفلسطيني في محنته.

دعوة أردوغان للدول الإسلامية والمجتمع الدولي

الرئيس التركي دعا المجتمع الدولي، وخاصة الدول الإسلامية، إلى التحرك الفعلي للضغط على إسرائيل ووقف ما وصفه بـ"الظلم الغاشم"، مشددًا على ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم على المستويين القانوني والتاريخي.

وعد بالوقوف مع الفلسطينيين يوم التحرير

واختتم أردوغان كلمته بالتأكيد على أن تركيا "لن تتخلى عن حقوق الشعب الفلسطيني"، مشيرًا إلى أن التحرر الكامل لغزة ليس حلمًا بعيدًا، بل وعدٌ سيتحقق بإرادة الله وبدعم الشعوب الحرة، قائلاً: "سنكون هناك أيضًا عندما يأتي ذلك اليوم المبارك".

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