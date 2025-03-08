موعد إعادة مسلسل حكيم باشا الحلقة السابعة.. وملخص أحداثها

حقق مسلسل حكيم باشا، بطولة الفنان مصطفى شعبان نجاحاً كبيراً منذ عرض أولى حلقاته، كما نجح في تصدر محرك البحث جوجل ليكون واحداً من أبرز الأعمال الدرامية المهتم بها الجمهور في الماراثون الرمضاني الحالي 2025 بسبب قصته الشيقة.

موعد إعادة مسلسل حكيم باشا الحلقة السابعة

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية موعد إعادة مسلسل حكيم باشا الحلقة السابعة وموعد عرض الحلقة الثامنة، يعرض المسلسل على قناة CBC في تمام الساعة السابعة والربع مساءً، وبخصوص مواعيد إعادته فيعاد مرة أولى في تمام الساعة الثانية عشر والربع صباحاً ويعاد مرة ثانية في تمام الساعة الثالثة مساءً، ويعرض على قناة CBC دراما في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع إعادته للمرة الأولى في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحاً، فيما يعاد المرة الثانية الساعة السادسة صباحاً مع إعادة للمرة الثالثة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً، كما يعرض أيضاً على منصة Watch it ومنصة شاهد الإلكترونية.

مسلسل حكيم باشا

ملخص أحداث مسلسل حكيم باشا الحلقة السابعة

بدأت الحلقة السابعة من مسلسل حكيم باشا بحديث بين "حكيم" مصطفى شعبان وعمه "نوح" أحمد فؤاد سليم، حيث كشف له عن قراره بأنه سوف يتزوج "غزل" دينا فؤاد وأنه سوف يقيم معها في القصر، وطلب من عمه أن يكون يشهد على عقد زواجه، لكنه رفض إقامتهم معه في القصر وطلب منه أن يقيما في مكان بعيد عن القصر،كما رفض أن يشهد على عقد زواجهما، لكن حكيم أكد له أن والده "رضوان" أحمد صادق على قيد الحياة وأنه سوف يشهد على عقد الزواج مكانه.

استمعت "برنسة" للحديث الذي دار بين والدها و"حكيم"، ثم دخلت عليه فور انصراف حكيم، وحاولت إشعال غضبه ضد "حكيم" بسبب الميراث، لكن والدها حسم الأمر وأخبرها أن "حكيم" هو صاحب الكلمة الأولى في القصر حتى أمامه، وهذا أثار غضب "برنسة" وأخبرته أنها سعيدة بمولوده لأنه سوف يفتح النار عليهم من القريب والغريب.

كما حاولت "برنسة" سهر الصايغ إثارة الغيرة في قلب "لومه" يارا قاسم الزوجة الثانية لحكيم، بعدما كشف حكيم عن رغبته في الزواج من "غزل"، وبالفعل نجحت في هذا الأمر، وهذا جعل "لومه" تهدد "غزل" وأخبرتها أنها لن تعترف بابن حكيم مادام لم يكن هذا الولد من زواجه منها أو من "صفا".

مسلسل حكيم باشا

كما شهدت الحلقة السابعة من مسلسل حكيم باشا اتخاذ "ياسين" ميدو عادل قراراً بترك حبيبته بعدما رفض والدها زواجهما نتيجة عدم معرفة نسبه الحقيقي، لكن حبيبته حاولت إقناعه بفكرة الهرب والزواج، إلا أنه تمسك بموقفه وأخبرها أن والدها لا يستحق ذلك وأنها ابنته الوحيدة وأنه من الطبيعي أن يعترض على هذا الزواج، ثم أخبرها أن قصتهما قد انتهت.

وبالفعل تزوج "حكيم" من "غزل" بشكل رسمي، وعندما ذهبت معه إلى القصر، أخبرتها "برنسة" بأنها هي صاحبة الكلمة العليا فيه، واختتمت الحلقة بطلب "صفا" هاجر الشرنوبي من "غزل" أن تجلس في غرفتها إلى أن يتم تجهيز غرفتها في القصر.



أبطال مسلسل حكيم باشا



مسلسل حكيم باشا، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي، وهو بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجده منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

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