موعد إعادة مسلسل حكيم باشا الحلقة الخامسة وموعد عرض الحلقة السادسة
يواصل مسلسل حكيم باشا تصدر التريند بعدما حظي على اهتمامات المشاهدين، حيث تحمل كل حلقة جرعة من التشويق والإثارة تجذب الجمهور لمتابعة أحداثه المتصاعدة.
موعد إعادة مسلسل حكيم باشا الحلقة الخامسة
ويرصد موقع الموجز في السطور التالية موعد إعادة مسلسل حكيم باشا، الحلقة الخامسة وموعد عرض الحلقة السادسة، يعرض المسلسل على قناة CBC في تمام الساعة السابعة والربع مساءً، وبخصوص مواعيد إعادته فيعاد مرة أولى في تمام الساعة الثانية عشر والربع صباحاً ويعاد مرة ثانية في تمام الساعة الثالثة مساءً، ويعرض على قناة CBC دراما في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع إعادته للمرة الأولى في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحاً، فيما يعاد المرة الثانية الساعة السادسة صباحاً مع إعادة للمرة الثالثة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً، كما يعرض أيضاً على منصة Watch it ومنصة شاهد الإلكترونية.
أحداث مسلسل حكيم باشا الحلقة الخامسة
ودارت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل حكيم باشا، بظهور نتيجة تحليل DNA، والتي جاءت إيجابية وأثبتت أن الولد الذي كان مع "غزل" دينا فؤاد هو ابن "حكيم" مصطفى شعبان، وسط فرحة عارمة منه بعد تأكده بأنه والده.
غضبت"صفا" هاجر الشرنوبي، من "حكيم" بعدما علمت أنه تزوج امرأة ثالثة، ودفعها ذلك لمغادرة قصره والذهاب لمنزل والده، وبعد ذلك اتجه حكيم إليها وسألته عما اذا كان هذا الولد ابنه أم لا، فأخبرها أنه ابنه ففرحت وأخبرته أنه سيكون بمثابة ابنها.
وكما تضمنت الحلقة الخامسة من مسلسل حكيم باشا، قيام "شبل" أحمد عبد الله محمود بخطف ابن "عسل" شيماء عباس، كوسيلة للضغط عليها لكي توافق على خطف ابن "حكيم" وتسليمه له.
واختتمت الحلقة الخامسة من مسلسل حكيم باشا، بتوجه "عسل" لغرفة "غزل" لكي تخطف الولد من جانبها حيث كانت نائمة وقتها، وانتهت الحلقة على ذلك.
أبطال مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي، وهو بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجده منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.
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