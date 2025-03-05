حقق مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، نجاحاً كبيراً منذ عرض أولى حلقاته، لذا يبحث عدد كبير من الجمهور حاليًا عن موعد إعادة مسلسل حكيم باشا الحلقة الرابعة وموعد عرض الحلقة الخامسة.

موعد إعادة مسلسل حكيم باشا الحلقة الرابعة

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية مواعيد إعادة مسلسل حكيم باشا، الحلقة الرابعة وموعد عرض الحلقة الخامسة، يعرض المسلسل على قناة CBC في تمام الساعة السابعة والربع مساءً، أما عن مواعيد إعادته فيعاد مرة أولى في تمام الساعة الثانية عشر والربع صباحاً ويعاد مرة أخرى في تمام الساعة الثالثة مساءً، ويعرض على قناة CBC دراما في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع إعادته للمرة الأولى في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحاً، فيما يعاد المرة الثانية الساعة السادسة صباحاً والمرة الثالثة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً، كما يعرض أيضاً على منصة Watch it.

مسلسل حكيم باشا

أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل حكيم باشا

دارت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل حكيم باشا، حول ذهاب غزل دينا فؤاد لمنزل حكيم مصطفى شعبان، وكانت حاملة معها رضيعها الذي أنجبته منه، ثم أعطته له وأخبرته أنه ولده قبل أن تسقط على الأرض، وعلى الفور طلب الدكتور لها، وعلم منه أنها مصابة بحمى النفاس، ثم اتجه حكيم للمستشفى، وسألها عن كيفية إنجابها منه رغم أنه لا ينجب، كما حاول قتلها لكن الدكتور "خاطر" محمد العمروسي أنقذها منه.

وسرعان ما أخبرت "برنسه" سهر الصايغ زوجات "حكيم" مصطفى شعبان، بأن المرأة التي رأوها مع زوجهم هي زوجته الثالثة والولد الذي معها هو ابنه.

وظهر الدكتور "خاطر" محمد العمروسي وهو يتحدث مع "حكيم" مصطفى شعبان وأخبره أنه علمياً لا ينجب ولكن الله قادر على كل شيء، والفيصل الوحيد في هذا الأمر هو تحليل "DNA" يتبين له إن كان هذا الولد ابنه أم لا.

واختتمت الحلقة الرابعة من مسلسل "حكيم باشا"، بإجراء "حكيم" مصطفى شعبان تحليل DNA، وعندما اتجه للدكتور لكي يعرف منه نتيجته رد عليه بكلمة "للأسف" واختتمت الحلقة على ذلك لتثير هذه الإجابة العديد من التكهنات التشويقية.

مسلسل حكيم باشا

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا، من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي، وبطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، حمدي هيكل، ماجده منير، رضا إدريس، مجدي السباعي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرون من النجوم وهو قصة وسيناريو وحوار محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين.

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