تفاصيل مسلسل حكيم باشا الحلقة الرابعة..غزل تفجر مفاجأة لحكيم باشا وتكشف سر ابنها

تصدر اسم مسلسل حكيم باشا، بطولة الفنان مصطفى شعبان، تريند محرك البحث جوجل، بعد عرض الحلقة الرابعة من العمل التي تضمنت العديد من الأحداث الشيقة منها إجراء مصطفى شعبان تحليل DNA لابن غزل دينا فؤاد للتأكد عما إذا كان نجله بالفعل أم لا.

ملخص أحداث مسلسل حكيم باشا الحلقة الرابعة

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية ملخص أحداث مسلسل حكيم باشا الحلقة الرابعة، دارت أحداث تلك الحلقة حول زيارة غزل دينا فؤاد لمنزل حكيم باشا مصطفى شعبان، وكان معها رضيعها الذي أنجبته منه، وعند رؤيتها له أعطته رضيعها وقالت له أنه ولده ثم أغمى عليها وسقطت على الأرض، وبعد ذلك طلب الدكتور لها، وعرف منه أنها مصابة بحمى النفاس، واتجه معها للمستشفى، واندهش من كيفية إنجابها منه بالرغم من كونه يعاني من مشكلة في الإنجاب، ثم حاول قتلها فتدخل الدكتور "خاطر" محمد العمروسي وأنقذها منه.

مسلسل حكيم باشا

وعلى الفور أخبرت "برنسه" سهر الصايغ زوجات "حكيم" مصطفى شعبان، بأن السيدة التي رأوها مع زوجهم هي زوجته الثالثة، والولد الذي كانت تحمله هو ابنه.

تحدث الدكتور "خاطر" محمد العمروسي مع "حكيم" مصطفى شعبان وقال له أنه علمياً لا ينجب ولكن الله قادر على كل شيء، وأن الفيصل الوحيد في هذا الأمر للتأكد من صحة كلام غزل هو تحليل "DNA".

وانتهت الحلقة الرابعة من مسلسل "حكيم باشا"، بقيام "حكيم" مصطفى شعبان بعمل تحليل DNA، وعندما اتجه للدكتور لكي يعرف منه نتيجته أجابه بكلمة "للأسف"، واختتمت الحلقة على ذلك لتثير هذه الإجابة الكثير من التكهنات التشويقية.

مسلسل حكيم باشا

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا، من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي، وبطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، حمدي هيكل، ماجده منير، رضا إدريس، مجدي السباعي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرون من النجوم وهو قصة وسيناريو وحوار محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين.

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