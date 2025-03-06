كم عدد حلقات مسلسل حكيم باشا رمضان 2025.. وملخص أحداث الحلقة الخامسة

حقق مسلسل حكيم باشا، بطولة الفنان مصطفى شعبان، نجاحاً كبيراً منذ عرض أولى حلقاته، بسبب أحداثه الشيقة، لذا يبحث عدد كبير من الجمهور لمعرفة عدد حلقاته.

عدد حلقات مسلسل حكيم باشا

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية، عدد حلقات مسلسل حكيم باشا رمضان 2025، المسلسل تدور أحداثه في إطار 30 حلقة، ودارت أحداث الحلقة الخامسة منه حول ظهور نتيجة تحليل DNA، التي أجراها حكيم باشا مصطفى شعبان للتأكد من أن هذا المولود الذي كان مع "غزل" دينا فؤاد هو ابنه، وسط فرحة عارمة منه، وصرف مبلغ مالي كبير لدكتور التحاليل ولمساعديه في المعمل.

مسلسل حكيم باشا

ملخص أحداث مسلسل حكيم باشا الحلقة الخامسة

شعرت"صفا" هاجر الشرنوبي بالحزن من "حكيم" مصطفى شعبان بعدما عرفت أنه تزوج امرأة ثالثة، وهذا دفعها تغادر قصره وتذهب لمنزل والده، وبعدها اتجه حكيم إليها، وأخبرته أنها تركت القصر لكي ترى غلاوتها عنده وسألته عما اذا كان هذا الولد ابنه أم لا، فأخبرها أنه ابنه ففرحت وأخبرته أنه سيكون بمثابة ابنها.طلب حكيم من غزل أن تترك القصر وتترك له نجله لكي يقوم بتربيته، بسبب سرقتها لأمواله عندما تزوجها بشكل عرفي لكنها اعتذرت له وعفى عنها لكي تكون بجوار ولدها لرعايته.

وكما شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل حكيم باشا، قيام "شبل" أحمد عبد الله محمود بخطف نجل"عسل" شيماء عباس، كوسيلة لكي يضغط حتى لكي توافق على خطف ابن "حكيم" وتسلمه إليه.

مسلسل حكيم باشا

وانتهت الحلقة الخامسة من مسلسل حكيم باشا، بذهاب "عسل" إلى غرفة "غزل" لكي تخطف الولد من جانبها حيث كانت نائمة وقتها، وانتهت الحلقة على ذلك.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي، وهو بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجده منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

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