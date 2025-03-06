تفاصيل أحداث مسلسل حكيم باشا الحلقة الخامسة

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل «حكيم باشا» للنجم مصطفى شعبان العديد من التطورات المثيرة، حيث تم عرضها مساء اليوم على قناة «CBC» في تمام الساعة 7:15 مساءً بتوقيت القاهرة، بالتزامن مع عرضها حصريًا عبر منصة Watch it. كما تم عرضها لاحقًا على قناة «الحياة» في تمام الساعة 9:30 مساءً، مع استمرار إعادة بثها في مواعيد مختلفة على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

نتيجة تحليل DNA تكشف الحقيقة

بدأت الحلقة بالكشف عن نتيجة تحليل DNA، حيث تبين أن الطفل هو ابن "حكيم" الذي يجسد دوره مصطفى شعبان.

مواجهة بين حكيم وزوجته صفا

بعد معرفة الحقيقة، توجه "حكيم" إلى منزل والد زوجته "صفا" التي تؤدي دورها هاجر الشرنوبي، بعد أن تركت القصر. سألته عن صحة الأخبار، فأكد لها أنه والده، مما جعلها تفرح وتطمئنه أن الطفل سيكون بمثابة ابنها تمامًا.

مخطط خطف الطفل

في تطور خطير بالأحداث، قام "شبل" الذي يؤدي دوره أحمد عبد الله محمود بخطف ابن "عسل" التي تلعب دورها شيماء عباس، في محاولة للضغط عليها حتى توافق على خطف ابن "حكيم" وتسليمه له.

نهاية الحلقة بأحداث مثيرة

انتهت الحلقة بمشهد مشوق، حيث ذهبت "عسل" إلى غرفة "غزل" التي تجسدها دينا فؤاد، مستغلة نومها لمحاولة خطف الطفل، لتترك المشاهدين في حالة ترقب لما سيحدث في الحلقة القادمة.

مواعيد عرض المسلسل على القنوات المختلفة

قناة CBC: العرض الأول الساعة 7:15 مساءً، الإعادة الأولى 12:15 صباحًا، الإعادة الثانية 3:00 عصرًا.CBC Drama: العرض الأول الساعة 9:00 مساءً، الإعادة الأولى 1:00 صباحًا، الإعادة الثانية 6:00 صباحًاقناة الحياة: العرض الأول الساعة 9:30 مساءً، الإعادة الأولى 2:30 صباحًا، الإعادة الثانية 9:30 صباحًا، الإعادة الثالثة 1:15 ظهرًا منصة Watch it: عرض حصري متاح في أي وقت.

أبطال مسلسل «حكيم باشا»

المسلسل من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم:مصطفى شعبان، سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، سارة نور، محمد نجّاتي، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدي رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدي السباعي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي.

المسلسل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

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