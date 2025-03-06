تفاصيل أحداث مسلسل حكيم باشا.. خطف أبن مصطفى شعبان

شهدت أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل «حكيم باشا» للنجم مصطفى شعبان وآخرين، على العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة «cbc» العامة، هذا بالتزامن مع عرضها حصرياً عبر منصة Watch it الأصلية فى تمام الساعة 7:15 مساءً لكل منهما بتوقيت القاهرة، ثم أن يتم عرضها لاحقاً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، فى تمام الساعة 9:30 مساءً، وتتوالى إعادة مواعيد بث عرضها في توقيتات زمنية مختلفة عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل الحلقة .

وجاء في بداية أحداث الحلقة من مسلسل "حكيم باشا"، ظهور نتيجة تحليل DNA، والتي كانت إيجابية وعرف "حكيم- مصطفى شعبان" بأن الولد هو ابنه.

وذهب "حكيم- مصطفى شعبان" لزوجته "صفا- هاجر الشرنوبي"، في منزل والده بعد أن تركت القصر، وسألته عن الولد اذا كان ابنه أم لا وقال "حكيم- مصطفى شعبان" لها بأنه ابنه ففرحت وقالتله له أن ولده هيبقى مثل ولدها بالظبط.

وكما جاء ضمن أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "حكيم باشا"، خطف "شبل- أحمد عبد الله محمود" لابن "عسل- شيماء عباس"، كنوع من الضغط عليها حتى توافق على خطف ابن "حكيم- مصطفى شعبان" وتسليمه لشبل- أحمد عبد الله محمود".

وانتهت الحلقة، على ذهاب "عسل- شيماء عباس" إلى غرفة "غزل- دينا فؤاد" لتقوم بخطف الولد من جانب والدته التي كانت نائمة، وانتهت الحلقة على ذلك.

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا

ويعرض مسلسل «حكيم باشا» يومياً علي شبكة قناة «cbc» العامة، في تمام الساعة 7:15 مساءً، حيث أن الإعادة الأولى تكون الساعة 12:15 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 3 عصراً، وهذا بالإضافة إلى أن يتم بث عرضه أيضًا على قناة «cbc drama»، في تمام الساعة 9 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 6 صباحاً.

وكما أن يعرض يومياً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، الساعة 9:30 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحاً، والإعادة الثانية 9:30 صباحاً، والإعادة الثالثة 1:15 ظهراً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الأصلية.

ابطال مسلسل حكيم باشا

وجدير بالذكر بأن مسلسل «حكيم باشا»، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشاركه في بطولتة كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلي رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجده منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

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