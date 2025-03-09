تفاصيل مسلسل حكيم باشا الحلقة الثامنة.. مواجهة حادة بين "لوما" و"غزل" حول تقسيم الليالي مع "حكيم"

تصدر مسلسل حكيم باشا تريند محركات البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض حلقته الثامنة، التي شهدت تطورات درامية مثيرة.

ملخص أحداث مسلسل حكيم باشا الحلقة الثامنة

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية ملخص أحداث مسلسل حكيم باشا الحلقة الثامنة بزواج "حكيم" مصطفى شعبان من زوجته الثالثة "غزل" دينا فؤاد، وهذا أدى إلى تصاعد الصراعات بين زوجاته حول تقسيم عدد الليالي بينهن.

مسلسل حكيم باشا

وواجهت "لوما" يارا قاسم و"غزل"، حيث أوضحت لوما أن نظام الأيام بينها وبين زوجها كان ينقسم بينها وبين زوجته الأولى"صفا" هاجر الشرنوبي، مؤكدة أنها لن تتنازل عن حقها في أي ليلة من الليالي الخاصة بها.

احداث مسلسل حكيم باشا الحلقة 8

وشهدت الحلقة الثامنة من مسلسل حكيم باشا حوارًا بين "نوح" أحمد فؤاد سليم و"حكيم"، حيث أخبره بأن "بحر" محمد نجاتي و"سليم" منذر رياحنة قررا العمل معه والوقوف إلى جانبه في أعماله.

واختُتمت الحلقة بمشهد مؤثر، حيث طلب "حكيم" من "غزل" أن تكرّس جهدها فقط لخدمة ابنه وألا تنشغل بأي شيء آخر داخل القصر، ثم أخذ الطفل معها وتوجّه للمقبرة.

مسلسل حكيم باشا

موعد إعادة مسلسل حكيم باشا الحلقة الثامنة

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية موعد إعادة مسلسل حكيم باشا الحلقة الثامنة وموعد عرض الحلقة التاسعة، يعرض المسلسل على قناة CBC في تمام الساعة السابعة والربع مساءً، وبخصوص مواعيد إعادته فيعاد مرة أولى في تمام الساعة الثانية عشر والربع صباحاً ويعاد مرة ثانية في تمام الساعة الثالثة مساءً، ويعرض على قناة CBC دراما في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع إعادته للمرة الأولى في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحاً، فيما يعاد المرة الثانية الساعة السادسة صباحاً مع إعادة للمرة الثالثة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً، كما يعرض أيضاً على منصة Watch it ومنصة شاهد الإلكترونية.



أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي، وهو بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجده منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

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