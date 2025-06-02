إيساف: زوجتي مصدر الأمان والدعم وكل يوم أبكي علي فراق اخويا

حلّ الفنان إيساف ضيفاً على برنامج "اسمعني شكراً" مع الإعلامية سيرا إبراهيم، في حلقة مشبعة بالمشاعر والبوح، تطرّق خلالها لمحطات إنسانية وفنية فارقة في حياته، فتحدث عن والده الراحل، ودموعه التي لا تجف على شقيقه، كما كشف عن الدور الذي لعبته زوجته في حياته، وانتقد حال الفن المعاصر، وأعلن عن أعماله الفنية القادمة وعلى رأسها مسلسل "غموض" الذي وصفه بتجربة مختلفة وشديدة الخصوصية، ويرصد الموجز التفاصيل.

دروس الرجولة والكرامة من الأب

تحدّث إيساف عن والده قائلاً:

"علّمني الرجولة والكرامة، مكنش بيزعق ولا يضرب، كلمته كانت قانون، كان يربيني بالفعل، مش بالكلام. كنت أتعلم من وقفته، من طريقته في الصرف على أهل بيته رغم إنه مش غني. مكنش بيطلب مني حاجة، كنت بشوف وبقلد. كان بيحب الصدق ويكره الكذب، وعلمني أكون راجل حتى لو ماعنديش جنيه."

بكاء ووجع على شقيقه الراحل

وعن شقيقه الراحل، قال إيساف:

"ببكي عليه كل يوم، كان مش بس أخويا، ده كان سندي وصديقي وكتفي. فقدانه كسرني ومش قادر أتقبله لحد النهاردة، وكل ما أفتكره بحس إن فيّ حاجة اتكسرت ومش هتتصلح."

زوجته... مصدر الأمان والدعم

أما عن زوجته، فقال:

"هي ضهري الحقيقي. وقفت جنبي في كل لحظة صعبة. فيها حنية واحتواء وصبر مش طبيعي. كل يوم باكتشف فيها حاجة تخليني أحبها أكتر. وجودها غيّر حياتي بجد."

انتقاد الواقع الفني: من القيمة إلى التجارة

وانتقد إيساف حال الفن الآن قائلاً:

"الفن بقى تجارة وفرق كبير بين الشهرة الحقيقية والتريند المؤقت، والمنتجين بقوا بيفكروا في المكسب مش في القيمة، والموسيقى الكلاسيك أو البوب اتظلمت وسط زحمة الأنواع الجديدة. أنا مش ضد التطور، بس ضد التفاهة. مش كل حاجة تنتشر تبقى فن."

لا للتكرار.. نعم للاختلاف

وأشار إلى أنه لا يحب تكرار نفسه، وقال:

"أنا دايمًا بدور على الجديد، حتى لو هنزل أغنية لازم تبقى مختلفة، مش شبه اللي قبلها. الجمهور بقى ذكي، وبيميز بين الشغل الصادق وبين الشغل اللي معمول علشان الترند."

عن الدويتوهات الفنية.. إيساف : مش أي حد!

وتحدث عن فكرة تقديم دويتو، قائلاً:

"أنا ممكن أعمل دويتو بس مش مع أي حد. لازم تبقى الحاجة مختلفة، وفيها إحساس وموسيقى حقيقية. أنا ماعرفش أقدم حاجة والسلام، لازم يبقى فيها روح، وتعيش سنين مش يومين."

التركيز على التمثيل: الشغف الجديد

وأكد إيساف أن تركيزه حالياً منصب على التمثيل، وقال:

"المزيكا دايماً في قلبي، بس التمثيل بقى شغف تاني عندي.. وعايز أسيب بصمة قوية فيه.. مش مهم الكم، المهم الكيف."

مسلسل "غموض": تجربة مختلفة

وكشف إيساف عن تفاصيل مسلسل "غموض" قائلاً:

"العمل مختلف تماماً عن اللي اتعرض عليا قبل كده. فيه قصة مشوقة جداً، وتفاصيل نفسية وإنسانية هتخلي الناس تتابعه من أول مشهد. دوري فيه فيه تحدي حقيقي، وبيجمع بين العمق والغموض في آن واحد. السيناريو معمول بحرفية، وفيه رسالة قوية، وده اللي شدني ليه. بحب النوعية اللي تخلي الناس تفكر وتحس في نفس الوقت."

"عاشق بحب": النشيد الوطني لإيساف

وعن أغنيته الشهيرة "عاشق بحب"، قال:

"هي نشيد وطني. بتشتغل في أي مكان الدنيا بتتقلب. الأغنية دي معمولة بإحساس حقيقي، وده اللي خلى الناس تحبها وتفضل عايشة لحد دلوقتي."

اقرأ أيضًا:

عاجل.. الموت يفجع المطرب إيساف وصدمة وسط جمهوره



خاص| تعرف على دور الفنان إيساف في مسلسل "غموض" رمضان 2025

