خاص| تعرف على دور الفنان إيساف في مسلسل "غموض" رمضان 2025

تعرف على دور الفنان إيساف في مسلسل "غموض" رمضان 2025.. يعيش البعض من نجوم الوسط الفني حالة من الانتعاشة الفنية بالمشاركة في موسم رمضان 2025، أبرز تلك الفنانين إيساف الذي تعاقد مؤخرا على مسلسل غموض والمقرر عرضه في المارثون الرمضاني 2025.

شخصية الفنان إيساف في مسلسل غموض

تواصلت جريدة الموجز مع الفنان إيساف للكشف عن شخصيته داخل مسلسل غموض قائلاً: شخصيتي في مسلسل غموض هتكون عبارة صاحب معرض سيارات ، وشخصية مختلفه عن أي عمل شاركت فيه قبل كدا واتمني أكون شخصية خفيفة على جمهوري.

ايساف

وأشار الفنان إيساف إلي أنه قام بعمل بروفه بينه وبين صناع العمل ووجدنا الكيميا بينا حلوة جدا.

صناع مسلسل غموض

وأضاف إيساف: يضم المسلسل نخبة من أبرز النجوم منهم نهال عنبر وإلهام عبدالبديع وميدو عادل وندي بهجت ومحمد نجاتي وطاهر أبو ليله وهاجر الشرنوبي ورنا سماحة ومحمد أبو داوود وياسر علي ماهر وفنانين أن شاء الله هيكسروا الدنيا.

ايساف

قصة مسلسل غموض

تدور أحداث مسلسل غموض حول جريمة قتل تتم، ويبحثون عن صاحبها خلال الأحداث، ليدخل صناع العمل في العديد من الصراعات والاضطرابات النفسية التي تجعلهم لا يتحملون كثرة الأشياء التي يمرون بها، وتتابع الأحداث حول هذا الإطار.

ما سبب غياب ايساف عن الوسط الفني الأيام الماضية ؟

كشف إيساف عن سبب غيابه مؤكدا أن السبب وراء غيابي هو عدم وجود دور مناسب ليا وكنت حابب لنا ارجع لجمهوري، ارجع بدور قوي ومختلف.

الفنان ايساف

آخر أعمال ايساف

طرح إيساف مؤخرا أجدد أغنياته التي تحمل إسم "عزيزي الإنسان" عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب والتي حازت على إعجاب الملايين من المشاهدين.

كلمات أغنية عزيزي الإنسان لـ ايساف

خلي اي حد يشوفك زي ما عينه عايزه تشوفك

مش هتحكي لكل واحد انت مين وايه ظروفك

ده اللي بيحبك هيشوفك حلو مش هيشوف عيوبك

عادي يا صاحبي وانسي إلى فاتك مش بتاااعك

عزيزي الانسان انت هتبطل كلام امتي

هتبطل أفلام انسي ليه تحكم عالناس وانت مليان عيوب شله متجمعين عالقله

الصبح اخوك يمسي شيال بينقل سرك



كما يستعد إيساف لتصوير مشاهدة في فيلم المدرسة والذي يجري له حاليًا اختيار باقي الفنانين المشاركين في العمل وحين الانتهاء من هذه المرحلة يليها مباشرة البدء في مرحلة التصوير قريبًا.

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