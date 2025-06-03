سميحة أيوب.. كرمها عبد الناصر وفضـ.ـحها زوجها بصور محرجة بعد 20 سنة زواج سري

سميحة أيوب.. مسيرة فنية تتجاوز 70 عاماً وتفاصيل صادمة في حياتها الشخصية

تكريمات من رؤساء دول وزواج عرفي يكشفه طليقها بصور خاصة

تُعد الفنانة الكبيرة سميحة أيوب واحدة من أيقونات المسرح العربي، وواحدة من أطول المسيرات الفنية في تاريخ السينما العربية، حيث امتدت رحلتها الفنية لأكثر من 73 عاماً من العطاء والإبداع، نالت خلالها تكريمات من أربعة رؤساء، لكنها في الوقت ذاته واجهت العديد من الأسرار والفضائح التي لاحقتها في حياتها الشخصية، ويستعرض الموجز تفاصيل اكثر عن حياتها الشخصية.

بداية فنية مبكرة لـ سميحة أيوب وصعود لافت

ولدت سميحة أيوب في حي شبرا بالقاهرة يوم 8 مارس 1932، ودرست في مدرسة للراهبات قبل أن تلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، حيث تتلمذت على يد الفنان زكي طليمات، ظهرت لأول مرة في السينما عبر فيلم "المتشردة"، ثم توالت أعمالها لتشارك في نحو 40 فيلماً، من أبرزها: شاطئ الغرام، ورد الغرام، فجر الإسلام، أرض النفاق، الليلة الكبيرة.

كما قدمت صوت العذراء مريم في فيلم "حياة وآلام السيد المسيح"، وهو من تأليف أنطوان عبيد وإخراج محمد عبد الجواد.

بصمة واضحة لـ سميحة أيوب في الدراما التلفزيونية

لم تكن السينما وحدها محطة سميحة أيوب، بل قدمت أدواراً مؤثرة في عدد كبير من المسلسلات مثل: الضوء الشارد، المصراوية، أوان الورد، مزاج الخير، أميرة في عابدين، سكر زيادة.

تكريمات رئاسية ومسيرة زاخرة بالجوائز

نال عطاؤها الفني تقدير الرؤساء، فحصلت على وسام الجمهورية من جمال عبد الناصر عام 1966، وشهادة تقدير من أنور السادات عام 1979، ووسام الاستحقاق من الرئيس السوري حافظ الأسد عام 1983، كما كرّمها الرئيس الفرنسي فاليري جيسكار ديستان بمنحها وسام فارس عام 1977.

سميحة أيوب.. زيجات متعددة وأسرار صادمة

تزوجت سميحة أيوب أربع مرات، أولها من الفنان محسن سرحان، وأنجبت منه ابنها محمود، ثم تزوجت من الفنان محمود مرسي وأنجبت منه طبيباً نفسياً يُدعى علاء. أما أطول زيجاتها فكانت من الكاتب المسرحي سعد الدين وهبة والتي استمرت 30 عاماً حتى وفاته عام 1997.

بعد وفاته، استمرت في الحصول على معاشه، لكنها لجأت لاحقاً إلى الزواج العرفي من المخرج أحمد النحاس بداية من عام 2000 لتفادي انقطاع المعاش. في 2018، فجر النحاس مفاجأة بإعلانه عن زواجهما ونشر صور خاصة بينهما، في محاولة لإثبات العلاقة بعد توتر بسبب شكاوى بنات وهبة من استمرار حصولها على المعاش.

صور مخلة وغضب جماهيري

في تطور صادم، نشر أحمد النحاس صوراً خاصة من غرفة النوم ادعى أنها تخص سميحة أيوب، قائلاً إنها انتقمت منه قضائياً لرغبته في إعلان زواجهما. وأكد أن علاقتهما كانت معلومة في الأوساط الفنية لكن لم يعلم بها الجمهور، مما أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل.

فنانة بقيمة تاريخية وحياة شخصية مثيرة للجدل

سميحة أيوب لا تزال تحتفظ بمكانة خاصة في قلوب جمهورها رغم ما مرّت به من مواقف شخصية شائكة. ويظل اسمها محفوراً في سجل المسرح العربي، باعتبارها "سيدة المسرح" التي جمعت بين الفن الراقي والقصص المثيرة في حياتها.

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