مى فاروق تطرح أغنية اللى شافنا خامس أغنيات ألبومها تاريخى

استمرار طرح أغاني ألبوم "تاريخي" لـ مى فاروق.. تواصل النجمة مى فاروق إطلاق أغنيات ألبومها الجديد "تاريخى"، الذى بدأت بطرحه مع بداية العام الجاري. وقد أطلقت مؤخرًا خامس أغنية من الألبوم بعنوان "اللى شافنا"، والمتاحة حاليًا على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو، ويستعرض الموجز تفاصيل الأغنية.

تفاصيل أغنية "اللى شافنا" لـ مى فاروق

كلمات: تامر حسين

ألحان: عزيز الشافعى

توزيع موسيقى: هانى يعقوب

شركة التوزيع: ديجيتال ساوند



تحمل الأغنية الطابع الرومانسى، وتعبر عن قصة حب تربط بين ثنائى، دافعهما المشترك هو السعادة.

أغنيات سابقة من البوم مى فاروق

"باركوا": كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع أحمد عبد السلام، إخراج باسم دوما.

"سلطانة": كلمات عبد الرحمن محمد، ألحان مدين، توزيع أحمد عبد السلام، إخراج محمد العمروسى.

"ميزنى": كلمات تامر حسين، ألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم.

"كان نفسي أقابلك": كلمات تامر حسين، ألحان محمد النادي، توزيع يحيى يوسف.

تفاصيل ألبوم "تاريخي" لـ مى فاروق

كشفت مى فاروق عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن ألبومها "تاريخي"، والذي يضم 9 أغنيات. كما نشرت صورة الغلاف الرسمي للألبوم.

كلمات أغنية "اللى شافنا" لـ مى فاروق

اللى شافنا مرة مع بعض وعرفنا

إكتشفنا حب روحنا وإختلافنا

قال علينا قال يا بخت الحُب بينا

من حلاوة الشوق طبيعى يبان علينا

أنت فرحه فرحه بتشوفها ف عينيا

أنت لحظه لحظه حلوة تمُر بيا

و أنت أملى لسنين جاية

أنت ونسى ف لياليا

يا أغلىّ الناس على قلبى

بدرجة ميه فى الميه

النهارده وللا بُكرة وللا بعده

قلبى عُمره قلبى عُمره ماينسىّ وعده

أى جنة مهما حد فى يوم وصفها

اللى سامع بس عنها غير اللى شافه

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