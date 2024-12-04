كوميدي لأول مرة.. إياد نصار يكشف عن دوره في فيلمه الجديد|إليك التفاصيل

فاجأ الفنان إياد نصار جمهوره بإعلانه عن خوض تجربة كوميدية جديدة في فيلمه القادم "ايام الجيزة" وأعرب الفنان عن حماسه الشديد لهذا الدور، مؤكدًا أنه سيكون مختلفًا تمامًا عن كل الشخصيات التي قدمها من قبل، ويأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من الأعمال الدرامية الناجحة التي قدمها نصار، تفاصيل الفيلم يكشفها لنا موقع الموجز.

فيلم إياد نصار الجديد

نشر إياد نصار عبر حسابه على "انستجرام" مقطع فيديو من كواليس الفيلم، ظهر من خلاله وهو يقوم بتصوير مشاهده بالعمل، وسيطر على هذه المشاهد العديد من المواقف، مرة نراه يدخل في حالة من السعادة والفرحة، ومرة أخرى يظهر وهو غاضب بسبب دخوله في مشادة كلامية مع المحيطين به، وجاء التعليق الذي أرفقه "إياد" كاشفاً عن اسم الشخصية التي يتقمصها: استنوا فريد في فيلم من أيام الجيزة، شخصية بحبها في فيلم بحبه أول مرة كوميدي ربنا يستر.. قريب فيلم من أيام الجيزة.

فيلم إياد نصار الجديد

أبطال فيلم أيام الجيزة

يشارك في فيلم "أيام الجيزة" عددا من النجوم بجانب إياد نصار، أبرزهم الفنان محمد ممدوح، آية سماحة، حاتم صلاح، محمد لطفي، وإخراج مرقص عادل.

مسلسل إياد نصار في رمضان 2025

يشارك إياد نصار في السباق الرمضاني 2025 بمسلسل "ظلم المصطبة" مع ريهام عبدالغفور، أحمد عزمي، فتحي عبدالوهاب، بسمة، والعمل إخراج هاني خليفة، سيناريو وحوار محمد رجاء، تأليف أحمد فوزي صالح.

إياد نصار

يخضع المسلسل لنوعية الأعمال الدرامية القصيرة التي تتكون من 15 حلقة، ويناقش العمل قضيةً مهمةً منتشرةً في المجتمع المصري؛ ألا وهي ظلم المجتمع للمرأة بسبب العُرف والعادات والتقاليد السائدة، وذلك بعيداً عن القانون والشرع، وذلك خلال قصص درامية وحكايات عن المعاناة التي تعاني منها المرأة بسبب الأحكام الظالمة التي لا يحكمها القانون أو شرع الله.



آخر أعمال إياد نصار

شارك الفنان اياد نصار مؤخرا في مسلسل "صلة رحم" الذي تم عرضه في رمضان 2024، مع يسرا اللوزي، أسماء ابو اليزيد، صفاء جلال، نبيل نور الدين، عابد عنان، عمرو القاضي، هبة عبد الغني.

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