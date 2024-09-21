مفاجأة.. إياد نصار يكشف كواليس فيلم "أصحاب ولا أعز"

خرج الفنان إياد نصار عن صمته بعد فترة طويلة من عرض فيلم "أصحاب ولا أعز"، الذي أثار جدلاً كبيراً عند عرضه عبر منصة نتفليكس.

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إياد نصار

وخلال حواره في برنامج "إنرجي بلس" على راديو إنرجي، أعرب نصار عن استيائه من سياسة المنصة التي طلبت منهم عدم التحدث عن الفيلم.

صعوبة التعبير عن الآراء

قال نصار: "مش عارف ليه منصة نتفليكس طلبوا مننا منتكلمش، وده ضيع فرصة كبيرة إننا نتكلم".

وأضاف أن إصرارهم على الصمت كان غير مريح له، إذ شعر أنهم يستفيدون من تباين الآراء حول الفيلم.

وأكد: "إحنا مش أشرار، إحنا ولاد المجتمع، بنحس وبنصيب، وعايزين نتكلم في المواضيع دي".

التعامل مع التعليقات السلبية

وعن كيفية تعامله مع التعليقات السلبية، أشار نصار إلى أنه لا يرد على التعليقات التي يجدها منسوخة، لكنه أوضح: "لما بحس إن دي آراء عفوية، ممكن أرد وعموماً، مببردش ولا بقرأ التعليقات، وده أحسن لصحتي النفسية".

وتابع أنه يعرف جيداً من يحبونه ومن يتابعونه، مما يجعل العلاقة بينه وبين الجمهور أوضح.

إياد نصار

أزمة الفيلم وتأثيرها على المجتمع

يذكر أن فيلم "أصحاب ولا أعز" عُرض في يناير 2022، وتصدر التريند على مواقع التواصل الاجتماعي.

انقسمت آراء الجمهور بين مؤيدين يدافعون عن حرية الفن ومعارضين انتقدوا المحتوى.

وتناول الفيلم قضايا مثل الشذوذ الجنسي، مما اعتبره الكثيرون غير مألوف وغير لائق بعادات المجتمع، بالإضافة إلى مشاهد جريئة أثارت استياء الكثير من المشاهدين.

بهذه التصريحات، يسعى إياد نصار إلى تسليط الضوء على أهمية الحوار حول المواضيع الشائكة التي تتناولها الأعمال الفنية وتأثيرها على المجتمع.

أخر أعمال إياد نصار

ومن الجدير بالذكر أن أخر أعمال إياد نصار مسلسل مفترق طرق الذي تم عرضه عبر منصة شاهد الإلكترونية، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: هند صبري، ماجد المصري، إياد نصار، جومانا مراد، هدى المفتي، نهى عابدين، علي الطيب، وهو من إخراج المخرج أحمد خالد موسى وأعاد كتابته السيناريست شريف بدر الدين.

وتدور أحداثه حيث تجد أميرة نفسها في مفترق الطرق؛ بعد القبض على زوجها المحافظ عمر في قضايا مخلة بالشرف، فتقرر العودة إلى مهنة المحاماة، حتى تتمكن من إعالة أسرتها، ويساندها صديقها القديم المحامي يحيى

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