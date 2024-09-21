إياد نصار استفزه واتدفن حي.. مواقف مثيرة لا تعرفها عن محمد جمعة

خلال الساعات الماضية، تصدر الفنان المصري محمد جمعة محرك البحث جوجل، بعد انتشار شائعة تزعم وفاته، وهذا أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، السبب وراء هذه الشائعة كان منشورًا للفنان صلاح عبدالله على حسابه في "فيسبوك"، حيث كتب نعيًا للشاعر محمد جمعة، لكنه بالخطأ ذكر حساب الفنان محمد جمعة، مما جعل البعض يظن أن الممثل هو من توفي.

محمد جمعة

رد محمد جمعة على شائعة وفاته

وفي رد سريع، خرج محمد جمعة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ليؤكد أنه بصحة جيدة وأن ما تم تداوله عن وفاته غير صحيح، كما أعلن أنه سيظهر في بث مباشر على صفحته لطمأنة جمهوره ومحبيه، وشكر الجميع على اهتمامهم وسؤالهم عنه، قائلاً:" الأصدقاء الأعزاء، والجمهور العظيم أنا بخير، ولا صحة لشائعة وفاتي، وغدًا إن شاء الله هاطلع لايف على صفحتي الرسمية، شكرًا لكل من تكرم بالاطمئنان".

معلومات عن محمد جمعة

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز المعلومات عن محمد جمعة، هو من مواليد يوم 9 ديسمبر عام 1978 بمحافظة الفيوم، وهو خريج معهد الفنون المسرحية قسم إخراج وتمثيل، وبدأ مشواره الفني في أواخر التسعينيات، وشارك في العديد من الأدوار الصغيرة وقتها مثل "أحلام مؤجلة" و"عن العشق والهوى"، ثم تدرج في الأدوار حتى برز في أعماله مثل "هانم بنت باشا" و"شمس الأنصاري"، نال شهرة كبيرة بدور "عم ضياء" في مسلسل "الوصية" عام 2018، وهذا برز مكانته في عالم التمثيل، وتوالت عليه الأعمال الفنية بعد ذلك، وتألقت أيضًا في مسلسل البرنس.



محمد جمعة أكد في تصريحات صحفية سابقة له أنه لا يعتبر التمثيل مجرد وسيلة لكسب المال، بل يراه أسلوب حياة، مُعلقًا:"مش بمثل عشان آخد فلوس وأبقى غني، التمثيل بالنسبة لي حياة، والشغل عمومًا شيء مهم للإنسان، لأن فكرة القعدة في البيت من غير شغل قاسية جدًا على البني آدم".

كما عبّر عن سعادته بتفاعل الناس معه في الشارع ورغبتهم في التقاط الصور معه، مشيرًا إلى أن أكبر متعة للفنان هي شعوره بحب وقبول الجمهور.

وتحدث الفنان محمد جمعة، مؤخرًا عن ذكرياته مع الفنان إياد نصار، معبرًا عن إعجابه بأعماله، وأشار إلى أنه يعتبر نصار ممثلًا مستفزًا لأنه يدفعه دائمًا لتقديم أفضل ما لديه، وأوضح في بودكاست على إحدى قنوات يوتيوب، أن الفن عمل جماعي يتطلب تناغمًا، مشابهًا لما يحدث في الأوركسترا، حيث يتطلب التنوع والتنسيق بين أعضاء الفريق، كلما كان هناك عناصر مميزة ومهارة، فإن ذلك يشجع الجميع على تقديم أفضل ما لديهم.

وأوضح محمد جمعة أنه إذا عُرض عليه دور لم يحظى بإعجابه، فإنه يقوم برفضه على الفور بشكل قاطع، لأنه يحب دائمًا تقديم أدوار تتماشى مع تقاليد المجتمع، فهو يعارض تمامًا كل ما لايتماشى مع العادات والتقاليد في المجتمع، مُعلقًا:"أنا مش ضد أدوار مشاهد البلطجة، بس مبعرفش اعملها، ممكن حد تاني يعملها كويس، ولكن أنا مبعرفش أعملها".

وكان الفنان محمد جمعة قد سخر مؤخرًا من منشور نسب لجامعة المنوفية، حيث أشار إلى أن الجامعة تقدم مكافأة تفوق قدرها 35 جنيهًا، معبرًا عن استغرابه من هذا المبلغ قائلاً إن ولي الأمر يجب أن يستلم هذه "الثروة" بنفسه، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"جامعة المنوفية عاملة عرض ميتفوتش، على كدا ولي الأمر يستلم المبلغ الكبير دا بنفسه".

محمد جمعة

آخر أعمال محمد جمعة

ويعتبر آخر أعمال محمد جمعة هو مشاركته في فيلم "شقو" مع نخبة من النجوم مثل عمرو يوسف، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، ويسرا، وأحمد فهمي، وآخرون من النجوم، والفيلم من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.

وتجسد محمد جمعة في فيلم "شقو"، دور "محروس"، وهو صديق "حجازي" الذي لعب دوره الفنان محمد ممدوح، والذي يسعىلخلق الفتنة بين "حجازي" و"إسماعيل" عمرو يوسف، مما أدى إلى تصاعد المشاكل بينهم، ومع تطور الأحداث قام "كرم السواعدي" (عباس أبو الحسن) بمعاقبة "محروس" بالدفن حيًا، مما زاد من حدة التوتر في الفيلم.

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