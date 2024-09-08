قبل مسلسل "ظلم المصطبة".. أعمال درامية شهدت تعاون إياد نصار وريهام عبد الغفور

يستعد الفنان إياد نصار والفنانة ريهام عبدالغفور للمشاركة في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "ظُلم المصطبة"، الذي يجمعهما مع فتحي عبدالوهاب يجري حاليًا التحضير للعمل والتعاقد مع باقي الأبطال تمهيدًا لاطلاق التصوير خلال الشهر المقبل، المسلسل من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج هاني خليفة.

وش وضهر

مسلسل "وش وضهر"



وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز الأعمال التي جمعت بين إياد نصار وريهام عبد الغفور، قبل تقديمهما "ظلم المصطبة"، هذا العمل ليس الأول بينهما، حيث سبق وتعاونا في عدة أعمال ناجحة، آخرها كان مسلسل "وش وضهر" الذي عُرض في عام 2022 على منصة شاهد، وحقق نجاحًا ملحوظًا، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، وشارك في بطولته بجانبهم إسلام إبراهيم، ثراء جبيل، محسن منصور، محمود قابيل، ميمي جمال، وآخرون من النجوم، والمسلسل أخرجته مريم أبو عوف.

أفراح القبة

مسلسل "أفراح القبة"

كما تعاونا في عام 2016 في مسلسل "أفراح القبة"، حيث شاركت ريهام عبدالغفور كضيف شرف بشخصية "ريري"، وتناول المسلسل أحداثًا اجتماعية درامية تعود إلى فترة السبعينيات، وضم نخبة من النجوم مثل منى زكي، جمال سليمان، رانيا يوسف، وصبا مبارك، وكان من تأليف نجيب محفوظ وسيناريو وحوار نشوى زايد، وإخراج محمد ياسين.

مسلسل "حارة اليهود"

أما التعاون الأول الذي جمعهما فكان من خلال مسلسل "حارة اليهود" الذي عُرض في عام 2015، هذا المسلسل التاريخي الدرامي تناول الحياة في حارة اليهود في مصر خلال الفترة من عام 1948 حتى العدوان الثلاثي، شارك في بطولة المسلسل منة شلبي، هالة صدقي، سيد رجب، أحمد حاتم، والراحل سامي العدل، وآخرون من النجوم، وكان من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

مسلسل مفترق طرق

وعرض لإياد نصار مؤخرًا مسلسل مفترق طرق، وكان بطولة الفنانة هند صبري، ماجد المصري، هدي المفتي، جومانا مراد، ليلى عز العرب، علي الطيب، سامي مغاوري، وهو من إخراج محمد يحيى.

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