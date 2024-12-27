استعدي للإحتفال.. وصفات مميزة لإبهار ضيوفك ضمن أكلات رأس السنة

يبحث الكثير عن الاستعداد للاحتفال بـ رأس السنة بطريقة مميزة، وذلك بمجموعة من الوصفات التي تجمع بين الأطباق التقليدية والعصرية، إليكِ أفكار رائعة لتحضير أكلات رأس السنة، تضمن لكِ احتفالات لا تُنسى، يستعرضها الموجز في هذا التقرير.

1. المقبلات الشهية

سلطة سيزر اللذيذة

المكونات:

خس طازج

خبز محمص

جبن بارميزان

دجاج مشوي

صوص مايونيز

الطريقة:

اخلطي جميع المكونات مع الصوص، وقدميها في أطباق فردية لتكون بداية مثالية ضمن أكلات رأس السنة.

أكلات رأس السنة

لفائف السلمون المدخن

المكونات:

شرائح سلمون مدخن

جبن كريمي

عصير ليمون

شبت طازج

الطريقة:

امزجي الجبن مع عصير الليمون والشبت، ثم ضعي الخليط داخل شرائح السلمون ولفيها بشكل أسطواني.

2. الأطباق الرئيسية الرائعة

الديك الرومي المحشي

المكونات:

ديك رومي

أرز مع البهارات

مكسرات

زبيب

الطريقة:

اغسلي الديك جيدًا وتبليه بالملح والفلفل والبهارات.

حضري حشوة الأرز بالمكسرات والزبيب واحشي الديك بها.

أدخليه الفرن لمدة 3-4 ساعات حسب الحجم.

سمك السلمون المشوي

المكونات:

شرائح سلمون

زيت زيتون

ليمون

أعشاب طازجة (زعتر أو روزماري)

الطريقة:

تبلي السلمون بالمكونات وضعيه في الفرن لمدة 20-25 دقيقة للحصول على طعم شهي يضفي رونقا خاصا لـ أكلات رأس السنة.

3. الحلويات المبهجة

كيك الشوكولاتة الاحتفالي

المكونات:

كيك جاهز بالشوكولاتة

كريمة شوكولاتة

رقائق ذهبية للتزيين

الطريقة:

زيني الكيك بالكريمة ورقائق الذهب لتقديم لمسة احتفالية رائعة.

كرات جوز الهند

المكونات: حليب مكثف محلى، جوز هند مبشور

الطريقة:

امزجي الحليب بجوز الهند وشكلي كرات صغيرة، ثم غطيها بجوز الهند المبشور.

4. المشروبات المنعشة

ويستعرض الموجز، أنواع مختلفة من العصائر التي يمكنها تقديمها بجانب أكلات رأس السنة، على النحو التالي..

عصير كوكتيل طبيعي

اخلطي أنواعًا مختلفة من الفواكه الطازجة مثل الفراولة، المانجو، والأناناس لتقديم مشروب لذيذ ومنعش.

مشروب الزنجبيل الساخن

حضريه من الزنجبيل المبشور، عسل، وليمون في ماء مغلي، ليكون خيارًا دافئًا ومفيدًا.

أفكار سهلة لتحضير أكلات رأس السنة

بإمكانك تحضير عددا من أنواع المقبلات السريعة، التي يمكن تقديمها على سفرتك ضمن أكلات رأس السنة، كما يلي..

كرات الجبن بالأعشاب:

اخلطي الجبن الكريمي مع الأعشاب المفرومة مثل البقدونس، وشكلي كرات صغيرة وغطسيها بالمكسرات أو السمسم.

أطباق رئيسية مميزة

ويقدم موقع الموجز، أفكار لأصناف رئيسية فريدة يمكنك تقديمها على سفرتك ضمن أكلات رأس السنة، على النحو التالي..

الدجاج المشوي بالأعشاب:

تبلي الدجاج بالليمون وزيت الزيتون مع الزعتر، واشويه في الفرن.

مكرونة بالصلصة البيضاء والفطر:

اخلطي الكريمة مع الفطر والثوم وقدميها مع المعكرونة.

حلويات مبهجة

كيك الشوكولاتة السريع:

حضري كيك الشوكولاتة وزينيه بالكريمة والفواكه.

كوكيز بالشوكولاتة:

اخبزي الكوكيز وقدميها مع كوب من القهوة أو الشوكولاتة الساخنة

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