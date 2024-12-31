وصفة كيك الشيكولاتة اللذيذ.. طعم مميز للعائلات

كيك الشيكولاتة هي واحدة من الحلويات المفضلة في جميع أنحاء العالم، وتتميز بنكهتها الغنية والقوام الناعم ، في هذه الوصفة.

وسيقدم لكم الموجز خطوات بسيطة لتحضير كيك الشيكولاتة لذيذة وسهلة في المنزل.

مقادير تحضير كيك الشيكولاتة

ومن مقادير تحضير كيك الشيكولاتة الآتي:

المكونات الجافة

2 كوب سكر.

¾1 كوب دقيق.

¾ كوب كاكاو بودرة غير محلى.

ملعقة كبيرة فانيليا.

½1 ملعقة صغيرة صودا الخبز.

¾ ملعقة صغيرة ملح.

المكونات السائلة

كوب لبن مخثر أو بديل عنه (ملعقة كبيرة خل + كوب حليب).

كوب قهوة ساخنة.

½ كوب زبدة مذابة.

2 بيض كبير الحجم.

خطوات تحضير كيك الشيكولاتة

وتتلخص خطوات تحضير كيك الشيكولاتة في الآتي:

طريقة عمل اللبن المخثّر

أضف ملعقة الخل إلى كوب فارغ.

أضف الحليب فوق الخل.

اتركهما مدّة 5 دقائق حتى يثخن الحليب وتحصل على اللبن.

طريقة تحضير كيك الشيكولاتة

سخّن الفرن إلى درجة حرارة 350 درجة مئوية.

غطِّ صينيتين للخبز متوسطتي الحجم بورق الزبدة.

أحضر وعاء الخلط الكهربائي، وأضف الدقيق والسكر والكاكاو وصودا الخبز والملح.

اخلطهم معًا، ثم أضف البيض واللبن والزبدة والفانيليا، واخفقهم معًا مدّة 3 دقائق.

اسكب المزيج فوق القهوة الساخنة ببطء، وقلّبهم قليلًا.

طريقة طهي كيك الشيكولاتة﻿

وزّع مزيج الكيك و القهوة في القالبين بالتساوي.

اخبزهما في الفرن لمدّو 35 دقيقة تقريبًا.

أخرجهما، واتركهما جانبًا ليبردا قليلًا مدّة 15 دقيقة.

مرر سكين حول حواف القوالب لإبعاد الكيك عنها.

استخدم قفازات لقلب الكيك من القوالب.

اتركها تبرد تمامًا قبل تقطيعها أو تزيينها.

قدّمها كيكة الشوكولاتة باردة.

ملاحظات اخصائية التغذية

تُعد المكونات المستخدمة في إعداد الوصفة السابقة طريقة عمل كيك الشوكولاتة على السكر والدقيق والزبدة، وجميعها تُعد مصدرًا للسكر المضاف والكربوهيدرات، احرص على تناول مقدار مناسب فقط منها، لتجنب:

تسوس الأسنان.

ظهور حب الشباب.

زيادة الوزن أو السمنة.

تحتوي كيكة الشوكولاتة على مكوّن القهوة، قد يساعد تناولها في تقليل خطر الإصابة بمرض باركنسون، وذلك لمحتواها الغني بالكافيين الذي يُسهم في تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب والأمراض الإدراكية كالزهايمر.﻿

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