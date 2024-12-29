ما هي الكمية الآمنة من السكر يوميًا؟ دليل شامل لصحة أفضل

تتأثر الكمية اليومية من السكر التي يمكن استهلاكها بعدة عوامل، منها مستوى النشاط البدني، الحالات الصحية مثل السكري، والسعرات الحرارية المطلوبة يوميًا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) وجمعية القلب الأمريكية (AHA)، يُفضل ألا تتجاوز كمية السكر المضاف 10% من إجمالي السعرات الحرارية اليومية، ويفضل تقليلها إلى 5% للحصول على فوائد صحية إضافية.

أنواع السكر في نظامنا الغذائي

1. السكريات الطبيعية

توجد السكريات الطبيعية في الفواكه والخضروات (الفركتوز) ومنتجات الألبان (اللاكتوز). هذه الأنواع من السكر تأتي مع عناصر غذائية مفيدة مثل الألياف والفيتامينات والمعادن، مما يجعلها خيارًا صحيًا ضمن نظام غذائي متوازن.

2. السكريات المضافة

تشمل السكريات المضافة تلك التي يتم إضافتها إلى الأطعمة والمشروبات أثناء تصنيعها، مثل شراب الذرة عالي الفركتوز والسكر الأبيض، هذا النوع من السكر هو ما يُوصى بتقليله، إذ يرتبط الإفراط فيه بمخاطر صحية كالسمنة وأمراض القلب.

السكر

أضرار الإفراط في استهلاك السكر

الإفراط في تناول السكر المضاف يرتبط بالعديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك:

زيادة الوزن والسمنة.

ارتفاع خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

مشاكل الأسنان، مثل تسوس الأسنان.

ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار.

استراتيجيات لتقليل استهلاك السكر

للحد من السكريات المضافة في نظامك الغذائي، سيستعرض موقع الموجز الأطعمة والمشروبات التي يجب الحد منها، على النحو التالي..

المشروبات المحلاة بالسكر: مثل الصودا والعصائر المصنعة.

الحلويات: مثل الحلوى والشوكولاتة.

المخبوزات الجاهزة: كالكوكيز والكعك.

حبوب الإفطار المحلاة.

منتجات الألبان المُحلّاة: مثل الزبادي بالنكهات والحليب المحلى.

بدائل صحية للسكر

استبدل المشروبات المحلاة بالماء أو الشاي غير المحلى.

استخدم الفواكه الطازجة لتحلية الأطعمة بدلًا من السكر.

اختر منتجات غذائية طبيعية وغير مكررة.

التحكم في الرغبة الشديدة للسكر

تناول وجبات غنية بالبروتين والألياف للحفاظ على الشعور بالشبع لفترة أطول.

خطط لوجبات خفيفة صحية مثل الفواكه أو المكسرات غير المملحة.

السكر في حياتك.. اتخاذ خيارات واعية

بينما يمكن تضمين كميات معتدلة من السكر المضاف في النظام الغذائي، إلا أن التركيز على الأطعمة الطبيعية الغنية بالعناصر الغذائية يعزز الصحة العامة، ويمكن للتقليل التدريجي من استهلاك السكر أن يساهم في الحفاظ على وزن صحي وتقليل مخاطر الأمراض المزمنة.

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