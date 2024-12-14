مخاطر شاحن الهاتف الرخيص.. أضرار صحية جسيمة قد تصل إلى الوفاة

لا يمكن لأحد أن يستغني عن شحن الهاتف المحمول يوميًا، لكن اختيار الشاحن المناسب أصبح أمرًا حاسمًا يتجاوز مجرد الحفاظ على عمر البطارية، فاستخدام شواحن رخيصة أو مغشوشة قد يؤدي إلى مخاطر جسيمة، تبدأ من تضرر الهاتف، وصولًا إلى مخاطر مميتة مثل الصعق الكهربائي أو الحرائق.

يرصد الموجز مخاطر شاحن الهاتفةفي السطور التالية

شاحن الهاتف

مخاطر شاحن الهاتف رخيص الثمن

بحسب الدكتور أحمد أسامة، أخصائي القلب، فإن الشواحن الرخيصة التي لا تتوافق مع معايير السلامة تمثل خطرًا مباشرًا على حياة المستخدمين، حيث قد تؤدي إلى صدمات كهربائية تؤثر على نبض القلب، ما يمكن أن يؤدي إلى الوفاة.

تتميز هذه الشواحن بأنها عرضة للانفجار، وقد تسبب حروقًا نتيجة افتقارها لعزل كهربائي جيد.

كما أن المواد الرديئة المستخدمة في تصنيعها تجعلها غير آمنة تمامًا، ما يعرض المستخدمين لخطر الحروق أو الصدمات القاتلة.

تأثير الشواحن المغشوشة على الأجهزة

يشير الخبراء إلى أن الشواحن المغشوشة تؤدي إلى إتلاف الهواتف سريعًا، حيث تزوّد الجهاز بتيارات كهربائية عالية لا يتحملها الهاتف.

كما أن مقاومتها السلكية العالية تؤثر سلبًا على عملية الشحن وتسبب تدهورًا سريعًا للبطارية، مما يعرض الهاتف للضرر بشكل أكبر.

الهاتف

مخاطر الشحن الزائد وارتفاع درجة الحرارة

الشحن الزائد يُعد من أبرز المشاكل التي تواجه الهواتف الذكية الحديثة، توصيل الهاتف بالكهرباء طوال الليل يرفع درجة حرارة الجهاز، مما قد يؤدي إلى انفجاره في بعض الحالات.

وتتراوح درجة حرارة الهواتف الطبيعية بين 37-43 درجة مئوية، لكن تجاوز هذه الحدود بسبب الشحن الزائد أو وضع الهاتف على السرير أثناء الشحن يزيد من خطر الانفجار.

حلول وتقنيات حديثة لتجنب المخاطر

لحسن الحظ، توفر الهواتف الذكية الحديثة تقنيات متطورة ت

قلل من مخاطر الشحن الزائد، حيث يتم شحن الجهاز بسرعة حتى 70٪، ثم يتم تباطؤ الشحن تدريجيًا.

كما تدعم معظم الهواتف تقنية الشحن السريع، التي تُكمل الشحن في أقل من ساعتين، ما يقلل الحاجة لترك الهاتف متصلًا بالشاحن لفترات طويلة.

نصائح للحفاظ على بطارية الهاتف

يوصي الخبراء بشحن الهاتف من 0٪ إلى 80٪ فقط، وتجنب الشحن الزائد الذي يصل إلى 100٪. كما يُفضل انتظار انخفاض البطارية إلى 10٪ أو أقل قبل توصيلها بالشاحن، والحرص على فصل الشاحن بمجرد اكتمال الشحن للحفاظ على عمر البطارية.

في النهاية، اختيار شاحن عالي الجودة ليس رفاهية بل ضرورة لحماية حياتك وجهازك. الابتعاد عن الشواحن الرخيصة والمغشوشة، واتباع التعليمات الصحيحة للشحن، يضمن لك تجربة آمنة ويطيل من عمر جهازك وبطاريته.

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