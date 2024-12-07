هل أنت المحظوظ القادم؟.. تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم 2024

هل حلمت يومًا بأن تصبح مليونيرًا؟.. سؤال يتراود في أذهان الكثيرون، خاصة مع مسابقة الحلم 2024 التي تمنح هذه الفرصة! ببساطة، فقط من خلال القيام بعدد من الإجراءات البسيطة.

وبناءً على ذلك، يعرض لكم موقع الموجز أرقام التواصل مع برنامج مسابقة الحلم وكيفية التواصل من جميع الدول للاشتراك في البرنامج، من خلال القيام بتسجيل رقم الهاتف والمشاركة في السحب على جوائز قيمة مثل السيارات الفارهة، الشقق الفخمة، ورحلات حول العالم، ومبالغ ماليه تبلغ قيمتها 1000 دولار أمريكي تدع الفرصة تفوتك، سجل الآن وحقق حلمك.

هل حلمت يومًا بأن تصبح مليونيرًا؟

للإجابة على ذلك السؤال يجب التعرف على أرقام التواصل مع البرنامج مسابقة الحلم من خلال الآتي:

يمكن الاشتراك من مصر من خلال الرقم 95458 من جميع الشبكات، أو ارسال رسالة نصية علي شبكة اورانج : 95450.

من علي شبكة اتصالات ارسل علي الرقم التالي: 95458.

وأيضا من علي شبكة وي ارسل علي الرقم التالي: 95458.

مسابقة الحلم



الإمارات

يمكن التواصل من دولة الإمارات عبر 5544، DU: 3636.

فلسطين

كذلك يتاح التسجيل من داخل فلسطين عن طريق جوال 1625، أوريدو 6144.

المغرب

يتاح التسجيل من المغرب عن طريق اتصالات 9669، INWI: 9669.

السعودية

يتاح الاشتراك من داخل دولة المملكة العربية السعودية عبر شبكة زين من خلال الرقم 755505، أو عن طريق شبكة STC عبر الرقم 858888.

العراق

يمكن التسجيل من العراق من خلال شبكة زين 2770، أو آسياسيل 2266، كورك 2180.

البحرين

يمكن التسجيل من البحرين عبر شبكة زين 94000k، بتلكو: 94000.

عمان

يمكنك ارسال رسالة نصية من خلال هذا الرقم: 90434.

مسابقة الحلم

كيفية تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم

يسأل العديد من الجمهور عن طرق التسجيل برقم الهاتف في مسابقة الحلم مع مصطفي الآغا، وفي السطور التاليه نطرح لكم خطوات التسجيل اول بأول:

القيام بإرسال رسالة نصية تشتمل على كلمة حلم أو Dream من خلال الرقم المرادف لبلد المشترك.

في غضون ثوان سيتم ارسال سؤال يتعلق بالمسابقة عبر الهاتف المختص.

لابد من قيام المشترك الإجابة على السؤال بصورة صحيحة من أجل تعزيز فرصة الفوز.

سيتم ارسال رسالة نصية تؤكد نجاح التسجيل، وحينها سيتم إدراج اسمك ضمن لائحة أسماء القرعة للترشح بالفوز بالجائزة.

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