روسيا تستعيد السيطرة على 12 منطقة في كورسك.. وأوكرانيا تنسحب تكتيكيًا

في تطور جديد للصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، 11 مارس 2025، أن قواتها استعادت السيطرة على أكثر من 100 كيلومتر مربع و12 منطقة سكنية في منطقة كورسك، في إطار هجوم يهدف إلى دفع الجيش الأوكراني للانسحاب من غرب روسيا. ويكشف الموجز التفاصيل في السطور التالية.

تفاصيل التقدم الروسي في كورسك

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن وحدات مجموعة الشمال تمكنت من تحرير 12 منطقة سكنية، بما في ذلك أغرونوم، وبوغدانوفكا، وبونداريفكا، ودميتريوكوف، وزازوليفكا، وإيفاشكوفسكي، وكولماكوف، وكوباتكين، ومارتينوفكا، وميخايلوفكا، وبرفدا، ويوجني.

يُذكر أن القوات الأوكرانية كانت قد سيطرت في أغسطس الماضي على ما لا يقل عن 1,300 كيلومتر مربع من منطقة كورسك، في خطوة هدفت إلى كسب ورقة تفاوضية مستقبلية وإجبار روسيا على تحويل قواتها من شرق أوكرانيا. بحلول منتصف فبراير، استعادت روسيا ما لا يقل عن 800 كيلومتر مربع من تلك المنطقة، وفي الأيام الأخيرة شنت هجومًا جويًا واسع النطاق بالمظليين من عدة محاور، مما يهدد بقطع خطوط الإمداد الأوكرانية ومسارات الانسحاب المحتملة.

رد الفعل الأوكراني على التقدم الروسي

في المقابل، صرح القائد العام للقوات الأوكرانية، الجنرال أولكسندر سيرسكي، يوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية التي تقاتل في كورسك ليست معرضة لخطر التطويق، رغم الهجوم المضاد الذي تشنه روسيا. وأكد سيرسكي أن الوضع تحت السيطرة، مشيرًا إلى أن القوات الأوكرانية تنسحب بشكل تكتيكي إلى مواقع دفاعية أكثر فائدة.

التوترات الإقليمية والدولية المحيطة بالصراع

تزامن التقدم الروسي في كورسك وداخل أوكرانيا مع تغييرات في السياسة الأمريكية تجاه الأزمة، مما أثار قلق القادة الأوروبيين من احتمال خسارة أوكرانيا للحرب، وتحول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعيدًا عن دعم أوروبا.

في خطوة أخرى على الجبهة، تسللت القوات الخاصة الروسية لمسافة أميال عبر خط أنابيب للغاز بالقرب من بلدة سودجا خلال عطلة نهاية الأسبوع، في محاولة لمباغتة القوات الأوكرانية في كورسك.

التطورات السابقة في منطقة كورسك

في أغسطس 2024، أعلن رئيس أركان الجيش الأوكراني، الجنرال أولكسندر سيرسكي، أن قوات بلاده باتت تسيطر على 100 بلدة في كورسك الروسية بمساحة إجمالية تقدر بـ 1,294 كيلومتر مربع. وأشار سيرسكي إلى أن هدف عملية كورسك كان تشتيت العدو لسحب قواته من مناطق أخرى، وهو ما تحقق في زابوروجيا. وأضاف أن كييف تمكنت من أسر 594 جنديًا روسيًا في العملية التي بدأت في 6 أغسطس وفاجأت روسيا.

استمرار العمليات العسكرية والتوترات الدولية

في سبتمبر 2024، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها استعادت السيطرة على 10 بلدات في مقاطعة كورسك خلال 48 ساعة، مضيفة أنها اعترضت صواريخ تكتيكية أوكرانية واستهدفت عدة أهداف عسكرية، بما في ذلك مستودع ذخيرة ومحطة حرب إلكترونية ونظام صواريخ متعددة. في المقابل، قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن قواتها صدت هجمات روسية على جبهات متعددة، بما في ذلك القتال المكثف في مناطق باكروفسك وكوراخوف.



تشير التطورات الأخيرة في منطقة كورسك إلى تصاعد حدة الصراع بين روسيا وأوكرانيا، مع تحقيق القوات الروسية تقدمًا ملموسًا في استعادة المناطق التي فقدتها سابقًا. في المقابل، تحاول القوات الأوكرانية إعادة تنظيم صفوفها والانسحاب إلى مواقع دفاعية أكثر فائدة. يظل الوضع متوترًا ومعقدًا، مع استمرار العمليات العسكرية والتوترات الدبلوماسية على المستويين الإقليمي والدولي.

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