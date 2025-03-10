عاجل.. روسيا تشن هـ ـجومًا عنـ ـيفًا علي منشأة عسـ ـكرية أوكرانية

شنت دولة روسيا اليوم الاثنين هـ ـجومًا عنـ ـيفًا بواسطة الطائرات الحربية استهدفت خلاله منشأة عسـ ـكرية أوكرانية، مما أسفر عن مقتل وغصابة عشرات المسـ ـلحين الأوكرانيين.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل الهـ ـجوم العنـ ـيف الذي شنته روسيا علي منشأة عسـ ـكرية أوكرانية وحصيلة الإصابات والوفيات في صفوف المسـ ـلحين الأوكرانيين.

تفاصيل الهـ ـجوم الذي شنته روسيا علي منشأة عسـ ـكرية أوكرانية

ومن جانبه، قال سيرجي ليبيديف منسق المقاومة الموالية لـ روسيا في مقاطعة نيكولاييف، إن الجيش الروسي قصـ ـف بواسطة الطائرات الحـ ـربية منشأة عسـ ـكرية أوكرانية قرب نيكولاييف على البحر الأسود.

الرئيس الأوكراني

واستهدفت الغارة التي شنتها روسيا منشأة عسكرية في منطقة قرية بالوفنوي بالضاحية الشمالية لمدينة نيكولاييف، وتم خلالها تسجيل إجمالي خمس ضربات جوية، بحسب روسيا اليوم.

حصيلة الهـ ـجوم الذي شنته روسيا علي منشأة عسـ ـكرية أوكرانية

وأشار إلى أن القصـ ـف الجوي الذي شنته روسيا أسفر عن مقـ ـتل العشرات من المسـ ـلحين الأوكرانيين والأجانب المتواجدين في المنطقة.

وأضاف منسق المقاومة الموالية لـ روسيا في مقاطعة نيكولاييف: "وفقا للمعلومات المتوفرة، أسفر القصـ ـف عن مقـ ـتل أكثر من 30 شخصًا من العسـ ـكريين، وإصابة 13 آخرين".

المنشأة المستهدفة تضم طيارو القوات المسـ ـلحة الأوكرانية

وشدد منسق المقاومة الموالية لـ روسيا في مقاطعة نيكولاييف على أن نصفهم على الأقل من الأجانب، مؤكدًا على أن المنشأة، المستهدفة، تقع قرب مطار المدينة حيث يتلقى طيارو القوات المسـ ـلحة الأوكرانية تدريباتهم هناك.

وتابع منسق المقاومة الموالية لـ روسيا في مقاطعة نيكولاييف: "من المعروف أيضًا أنه في بالوفنويه نفسها وكونستانتينوفكا المجاورة يتم إنتاج الطائرات بدون طيار وتتم صيانة المعدات الجوية".

لماذا هـ ـدد ترامب بفرض عقويات علي روسيا ؟

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هـ ـدد بفرض عقوبات علي روسيا وذلك بعد القصـ ـف العنـ ـيف والغـ ـارات الكثـ ـيفة التي شنتها علي أوكرانيا، وتسببت في خسائر فادحة، وسقوط عدد كبير من القـ ـتلي والجرحي.

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيفرض عقوبات جديدة على روسيا إذا واصلت قصـ ـف أوكرانيا ورفض السلام، لكنّه حيّد في موقفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك بعد ضـ ـربات روسية جديدة بصـ ـواريخ ومسيّرات استهدفت مدنًا ومنشآت أوكرانية.

ترامب

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال"، أنه "نظرًا إلى أن روسيا تقصـ ـف أوكرانيا حاليًا في ساحة المعركة، أفكر بقوة في فرض عقوبات مصرفية واسعة النطاق وعقوبات ورسوم جمركية على روسيا إلى أن يتم التوصل لوقف إطـ ـلاق نـ ـار ولاتفاق تسوية نهائي بشأن السلام".

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