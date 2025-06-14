عاجل.. آخر تطورات الهـ ـجوم الإسرائـ ـيلي علي إيران وقائمة الاغتـ ـيالات بالتفصيل

الهـ ـجوم الإسرائـ ـيلي على إيران.. كشف المركز الإعلامي التابع لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اليوم السبت، عن اغتـ ـيال مسئولين عسكريين في الهيئة جراء الهـ ـجوم الإسرائـ ـيلي على إيران.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي آخر تطورات الأوضاع في إيران بعد الهـ ـجوم الإسرائيلي علي طهران وأبرز القادة التي تم اغتـ ـيالهم.

إيران تكشف عن القادة العسكريين الذين اغـ ـتالتهم إسرائـ ـيل في إيران

وبحسب ما نشرته وكالة "تسنيم" للأنباء، أدى الهـ ـجوم الإسرائـ ـيلي إلى اغتـ ـيال كل من نائب رئيس الاستخبارات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الجنرال غلام رضا محرابي، ونائب رئيس العمليات في الهيئة الجنرال مهدي رباني.

إيران

وشن جيش الاحـ ـتلال الإسرائـ ـيلي ضـ ـربة جوية وصفها بـ "الاستباقية"، ضد "أهداف عسكرية ونووية إيرانية"، في ساعات مبكرة من صباح أمس الجمعة، في حين توعدت القوات المسلحة الإيرانية إسرائـ ـيل بـ "ردّ قوي".

وأعلن الجيش الإسرائـ ـيلي تنفيذ غارات واسعة استهدفت قواعد عسكرية لسلاح الجو الإيراني في قاعدتي همدان وتبريز غرب إيران إضافة لمـ ـهاجمة وتدمـ ـير قواعد عسكرية تابعة لسلاح الجو الإيراني.

إسرائـ ـيل تعلن مهـ ـاجمة المنشأة النووية في منطقة أصفهان

كما كشف المتحدث باسم جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي عن مهـ ـاجمة المنشأة النووية في منطقة أصفهان، مؤكدًا تدمـ ـير مبنى لإنتاج اليورانيوم المعدني، وبنية تحتية لتحويل اليورانيوم ومختبرات.

وذكرت القناة 12 الإسرائـ ـيلية، أن هناك تقديرات تشير إلى أن غارة بمنطقة أسد آباد غرب إيران استهدفت منصات صـ ـواريخ باليستية.

يأتي ذلك بعد أن أطلقت إيران دفعات من الصواريخ الباليستية صوب إسرائـ ـيل بعد ساعات من ضـ ـربات إسرائـ ـيلية مركّزة، استهدفت كامل التراب الإيراني بدء من فجر أمس الجمعة.

أبرز العلماء والقادة الذين اغـ ـتالتهم إسرائـ ـيل في إيران

وأعلن التلفزيون الإيراني اغتـ ـيال عدد من المدنيين والعلماء والقادة العسكريين البارزين في قصـ ـف إسرائـ ـيلي استهدف منشآت نووية إيرانية ومصانع صـ ـواريخ باليستية وقادة عسكريين؛ لمنع طهران من تطوير سلاح نووي.

واغـ ـتالت إسرائـ ـيل كل من رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة محمد باقري، وقائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، واللواء غلام علي رشيد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي، حتفهم، في الغارات الجوية واسعة النطاق التي شنّتها إسرائـ ـيل فجر أمس الجمعة.

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