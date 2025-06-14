مدبولي يحذر من "نار إقليمية".. مصر تدين التصعيد الإسرائيلي ضد إيران

في أول تعليق رسمي مصري على التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير ضد منشآت إيرانية، أدان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الهجوم الذي وصفه بأنه "يمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي"، وأكد مدبولي أن مصر تتابع التطورات عن كثب، داعيًا إلى ضبط النفس والعودة للحوار كوسيلة وحيدة لحل النزاعات.

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تحذير من تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي

وأشار مدبولي إلى أن التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران قد يتسبب في إشعال نزاعات ممتدة قد لا تتوقف عند حدود الدولتين، بل تمتد إلى باقي دول المنطقة، وصرّح: "المنطقة لا تحتمل حربًا جديدة، خاصة في ظل التوترات السياسية والاقتصادية التي تعصف بدول عديدة".

وأضاف أن التصعيد، إن استمر، قد يؤدي إلى تعطيل خطوط التجارة والطاقة، وزعزعة الأسواق العالمية، في وقت لا يزال فيه العالم يتعافى من آثار الأزمات الاقتصادية المتتالية.

دعوة للحوار والوساطات الدولية

أكد مدبولي أن مصر تدعو الأطراف المعنية والمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياتهم والعمل على خفض التوترات، مشيرًا إلى أن الحلول العسكرية لن تحقق أمنًا مستدامًا، بل تزيد الأوضاع سوءًا، كما شدد على ضرورة إحياء قنوات الحوار والتفاوض بشأن الملف النووي الإيراني، بما يضمن الأمن لجميع الأطراف.

موقف مصري ثابت

يأتي هذا التصريح في إطار السياسة الخارجية المصرية الثابتة التي ترفض التدخلات العسكرية وتؤيد الحلول السياسية والدبلوماسية في إدارة الأزمات الإقليمية، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد في مناسبات سابقة دعم مصر لأي جهد يحفظ وحدة الدول العربية والإسلامية ويصون سيادتها.

مصر كقوة توازن في الإقليم

ويشير محللون إلى أن تصريحات مدبولي تعكس رغبة مصر في لعب دور الوسيط الإقليمي الذي يمنع اندلاع مواجهة مفتوحة بين قوتين بحجم إسرائيل وإيران، فبحكم موقعها الجغرافي وثقلها السياسي في العالم العربي، تسعى القاهرة للحفاظ على استقرار المنطقة واحتواء الأزمات قبل أن تتحول إلى حروب ممتدة، ويؤكد خبراء أن مصر قد تتحرك بالتنسيق مع دول عربية أخرى كالسعودية والأردن وقطر لدفع مبادرات تهدئة، خاصة أن اشتعال النزاع قد يهدد أمن الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، ما ستكون له تداعيات مباشرة على الأمن القومي المصري.

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