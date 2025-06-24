ترامب يفجر مفاجأة: الصين يمكنها الآن شراء النفط من إيران رسميًا

في تصريح مفاجئ ومثير للجدل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" أن الصين يمكنها الآن شراء النفط من إيران، في تحول لافت عن سياسات العقوبات الصارمة التي اتبعها خلال ولايته، والتي كانت تستهدف خنق صادرات النفط الإيرانية بالكامل.

وجاءت تصريحات ترامب بعد حديثه عن جهود غير مباشرة ساهمت في تخفيف حدة التوتر بين إسرائيل وإيران، معتبرًا أن الاتفاق الذي جرى مؤخرًا بين الطرفين ما كان ليحدث لولا "تأثيره الشخصي" في السياسة الإقليمية، وفي منشوره قال بوضوح:

"بإمكان الصين الآن الاستمرار في شراء النفط من إيران. وآمل أن يشتروا كذلك الكثير من النفط الأمريكي"

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

تناقض مع مواقف سابقة

يُعد هذا التصريح تراجعًا عن لهجته التصعيدية السابقة، إذ سبق لترامب أن هدّد في مايو الماضي بفرض عقوبات ثانوية صارمة على أي جهة تشتري النفط الإيراني، بما في ذلك الصين ،ويعكس هذا التغير رغبة ترامب – على الأرجح – في تقديم تنازلات اقتصادية للصين في إطار تسوية محتملة للنزاع التجاري المزمن بين البلدين.

تأثير مباشر على الأسواق

انعكست تصريحات ترامب سريعًا على أسعار النفط العالمية، حيث سجّل خام برنت انخفاضًا بنسبة 4.5%، وهبط خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.6%، ويرجع ذلك إلى توقعات بزيادة المعروض في الأسواق العالمية بعد السماح للصين باستيراد النفط الإيراني مجددًا.

الصين المستفيد الأكبر

تُعد الصين المستورد الأول للنفط الإيراني، إذ تعتمد مصافي "Teapot" الصغيرة على خام إيران بأسعار منخفضة، وتشير التقديرات إلى أن الصين استوردت حوالي 1.38 مليون برميل يوميًا خلال النصف الأول من العام الجاري، رغم العقوبات، عبر قنوات نقل بديلة يصعب تتبعها.

دلالات سياسية

يرى محللون أن هذا الموقف قد يكون جزءًا من إعادة ترتيب أوراق النفوذ الإقليمي، خاصة مع التهدئة بين إيران وإسرائيل، ومحاولة ترامب كسب أوراق اقتصادية قبيل الانتخابات المقبلة، مستغلًا لحظة خفض التصعيد في الشرق الأوسط لإعادة تموضع سياسي واقتصادي عالمي.

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