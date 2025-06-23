ترامب يشكر إيران على "التحذير المسبق" ويكشف تفاصيل إسقاط صواريخ في قطر

في تطور خطير يعكس تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاصيل الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، موجهاً في الوقت ذاته شكره لإيران على ما وصفه بـ"الإخطار المبكر" بالهجوم، ويرصد الموجز التفاصيل.

13 صاروخاً أسقطتها الدفاعات الجوية الأمريكية

وأوضح ترامب خلال تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إيران أطلقت 14 صاروخاً باتجاه القاعدة العسكرية الأمريكية، وأن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية نجحت في إسقاط 13 منها، مشيراً إلى أن "الرد الإيراني كان ضعيفاً للغاية" مقارنة بالضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية.

ترامب يشكر قطر على اعتراض الصواريخ

في سياق متصل، وجه ترامب الشكر إلى دولة قطر على تعاونها في اعتراض بعض الصواريخ الإيرانية، في خطوة تعكس التنسيق العسكري الوثيق بين الدوحة وواشنطن، لاسيما في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة بعد استهداف المنشآت النووية الإيرانية.

دعوة غير مباشرة للسلام: "آن الأوان لإيران أن تتجه نحو الوئام"

وفي لهجة أقل تصعيداً، ألمح ترامب إلى إمكانية فتح قنوات دبلوماسية، قائلاً: "ربما تستطيع إيران الآن المضي قدماً نحو السلام والوئام في المنطقة"، في إشارة إلى رغبته في خفض حدة التصعيد الحالي الذي بات يهدد أمن الخليج والعالم.

المراقبون: مؤشرات على تنسيق غير مباشر رغم العداء العلني

ويرى مراقبون أن تصريحات ترامب حول "الإخطار المسبق" قد تكون دليلاً على وجود قنوات اتصال خلفية أو تفاهمات ضمنية بين واشنطن وطهران، رغم حالة العداء العلني، وهو ما يطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين الطرفين، وما إذا كانت هذه الضربة مجرد رد فعل رمزي، أم أنها بداية لمواجهة أوسع.

ردود فعل عربية ودولية متباينة

الهجوم الإيراني أثار موجة من التنديدات العربية والدولية، حيث أعربت القاهرة وعواصم عربية عدة عن قلقها من تصعيد الأوضاع في منطقة الخليج، التي باتت مهددة بشلل في حركة الطيران المدني والعسكري، وسط ترقب لما ستسفر عنه الأيام القادمة من تطورات.

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