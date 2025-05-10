انطلاق المحادثات التجارية بين الصين وأمريكا في جنيف وسط تصاعد التوترات الاقتصادية

تشهد العلاقات التجارية بين بكين وواشنطن توترًا متصاعدًا منذ مطلع عام 2025، بعد أن أعلنت الإدارة الأمريكية فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على عدد من المنتجات الصينية، بحجة ما وصفته بـ"الممارسات التجارية غير العادلة".

وردّت الصين بإجراءات مضادة، تضمنت فرض رسوم على سلع أمريكية استراتيجية، بالإضافة إلى قيود على تصدير مواد نادرة تدخل في صناعة التكنولوجيا المتقدمة، مما أثار مخاوف الأسواق العالمية من اندلاع حرب تجارية شاملة بين أكبر اقتصادين في العالم.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

انطلاق جولة جنيف

في ظل هذا التصعيد، انطلقت اليوم جولة جديدة من المحادثات التجارية بين وفدين رفيعي المستوى من البلدين في جنيف، برعاية منظمة التجارة العالمية، وسط ترقب دولي واسع لما ستسفر عنه هذه الاجتماعات.

وتهدف هذه المحادثات إلى كسر الجمود، ومحاولة الوصول إلى أرضية تفاهم بشأن الرسوم الجمركية، وملفات معقدة مثل الدعم الصناعي الصيني، وحقوق الملكية الفكرية، والنفاذ المتكافئ للأسواق.

آمال حذرة

وبينما يتفاءل بعض المراقبين بإمكانية إحراز تقدم في هذه الجولة، يبدي آخرون حذرًا شديدًا، مشيرين إلى أن جذور الخلافات أعمق من مجرد تعريفة جمركية أو توازن تجاري.

وتري الولايات المتحدة أن الصين تمارس سياسات تصديرية عدوانية، بينما ترى بكين أن واشنطن تحاول عرقلة صعودها الاقتصادي.

التأثير العالمي

تأتي هذه المحادثات في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تباطؤ نسبي، في ظل تحديات ما بعد الجائحة، واضطرابات سلاسل الإمداد، وأزمات الطاقة، وبالتالي، فإن أي تصعيد إضافي في النزاع بين بكين وواشنطن قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على الأسواق الناشئة والصناعات التكنولوجية.

تصريحات رسمية ومواقف متباينة

أعرب المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية عن أمل بلاده في أن تسفر المحادثات عن نتائج "عادلة ومتوازنة"، مؤكدًا أن الصين مستعدة لمواصلة التعاون شريطة احترام مصالحها الاقتصادية والسيادية، ومن جانبها، شددت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي على ضرورة "تصحيح الاختلالات المستمرة" في العلاقات الاقتصادية، معربة عن التزام واشنطن بالدفاع عن حقوق العمال والشركات الأمريكية.

وهذه التصريحات تعكس تباينًا واضحًا في الرؤى، لكنها في الوقت ذاته تشير إلى رغبة مشتركة في إبقاء باب الحوار مفتوحًا.

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