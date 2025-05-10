آخر تطورات الأوضاع بين الهند وباكستان بعد اشتعال حـ ـرب الصواريخ بينهما

تشهد الحـ ـرب المشتعلة بين الهند وباكستان تطورات خطــ يرة، اليوم السبت، وسط تبادل إطلاق الصـ ـواريخ بين الجانبين، والذي أسفر عن تصاعد التوتر بين القوتين النوويتين، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة في التقرير التالي.

أعلنت باكستان، اليوم السبت، أنها دمـ ـرت منظومة دفاع جوي هندية بصـ ـاروخ فرط صوتي، تقدر قيمتها مليارات الدولارات.

ألى أين وصلت الحـ ـرب المشتعلة بين الهند وباكستان؟

وقال جيش باكستان، في بيان له، إنه هاجـ ـم مدينة أدامبور الهندية في ولاية البنجاب، ما أدى إلى تدمـ ـير "منظومة إس-400" تقدر قيمتها بـ 1.5 مليار دولار.

حـ ـرب الهند وباكستان

وعلي الجانب الآخر، نفت وسائل الإعلام الهندية صحة التقرير، ونقلت صحيفة "ذا إنديان إكسبريس" عن ممثل عسكري هندي قوله إن "منظومة إس-400" الهندية لم تتعرض للضـ ـرب من باكستان.

وتعتبر الصـ ـواريخ الفرط صوتية خطـ ـيرة بشكل خاص لأنها تنطلق بسرعات عالية جدًا، مما يجعل من الصعب على أنظمة الدفاع الجوي اعتراضها.

باكستان تشن هـ ـجمات متعددة على الهند

وجاء البيان بعد أن قالت دولة باكستان في وقت سابق إنها شنت هـ ـجمات متعددة على الهند بعد صد ثلاث ضـ ـربات هندية، مع استمرار تصاعد التوترات بين الجارتين النوويتين في جنوب آسيا.

وكانت باكستان قد قررت إغلاق مجالها الجوي أمام كل أنواع الرحلات الجوية اعتبارًا من الساعة 3 صباحا وحتى الساعة 12 ظهر اليوم السبت، العاشر من مايو.

الهند تطلق موجة جديدة من الصـ ـواريخ على ثلاثة قواعد جوية باكستانية

وذكرت محطة جيو التلفزيونية الباكستانية اليوم أن هذا الإجراء يأتى بعد إطلاق الهند موجة جديدة من الصـ ـواريخ على ثلاثة قواعد جوية باكستانية، من بينها قاعدة نو خان في روالبيندى.

توقف الرحلات الجوية في الهند وباكستان

وأشارت جيو إلى أن الرحلات الجوية فى البلدين شهدت حالات توقف على فترات متقطعة في أعقاب الهـ ـجوم الذي شهدته مدينة باهالجام في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير الشهر الماضى، والذي أسفر عن تصاعد التوتر بين القوتين النوويتين.

رئيس الوزراء الباكستاني يدعو إلى اجتماع طارئ للهيئة النووية

ودعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى اجتماع طارئ لـ الهيئة النووية في البلاد وسط تصعيد كبير في الصراع المسلح مع الهند، بحسب مسئولين.

وقال وزير الخارجية إسحاق دار إن من المتوقع أن تعقد هيئة القيادة الوطنية، وهي الهيئة التي تتخذ القرارات السياسية المتعلقة بالترسانة النووية والصـ ـواريخ الباكستانية، اجتماعا اليوم السبت.

وجاءت الدعوة إلى عقد الاجتماع بعد ساعات من إطلاق الهند وباكستان صـ ـواريخ على إحداهما الأخرى، وزعمهما تدمـ ـير قواعد جوية في تصعيد كبير بين الدولتين المسلحتين نوويًا.

اقرأ أيضًا

مقتل شخص وإصابة 7 في انفجار استهدف حافلة ركاب بإقليم بلوشستان الباكستاني

آخر مستجدات انفجار محطة رئيسية للسكك الحديدية في باكستان