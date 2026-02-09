أحمد العوضي يكشف سر عدم نومه قبل التصوير في مسلسل "علي كلاي"

أحمد العوضي يتحدث عن كواليس مسلسله الجديد في رمضان 2026

كشف الفنان أحمد العوضي عن تفاصيل جديدة من كواليس مسلسله المرتقب «علي كلاي»، والمقرر عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2026، مؤكدًا أن التحضير للدور يتطلب منه تركيزًا ذهنيًا كبيرًا يصل به أحيانًا إلى عدم النوم قبل بدء التصوير، ويرصد الموجز التفاصيل.

وأوضح أحمد العوضي، خلال لقائه مع منصة «Watch It»، أنه لا يفضل النوم قبل أيام التصوير المهمة، لأنه يشعر دائمًا بأن النوم قد يجعله ينسى تفاصيل الشخصية والمشاهد المحفوظة، مشيرًا إلى أن هذه العادة تصاحبه منذ طفولته، وتحديدًا في فترات الامتحانات، حيث كان يفضل السهر حتى الصباح خوفًا من نسيان ما ذاكره.

«ما بنامش قبل التصوير».. عادة قديمة تتحول لأسلوب عمل

وقال أحمد العوضي: «بحس إني لو نمت ممكن أنسى، فبفضل أكون صاحي ومركز في كل التفاصيل»، مؤكدًا أن التوتر الإيجابي قبل التصوير يساعده على تقديم أداء صادق ومقنع، خاصة في الأعمال التي تتطلب مجهودًا بدنيًا ونفسيًا كبيرًا مثل مسلسل «علي كلاي».

وأضاف العوضي أن الدور الذي يقدمه في المسلسل مختلف ومركب، ويحتاج إلى استعداد خاص، سواء على مستوى الشكل أو الأداء أو حتى الحالة النفسية للشخصية، وهو ما يدفعه لبذل أقصى مجهود قبل الوقوف أمام الكاميرا.

إشادة بزملائه في العمل.. ودرة مفاجأة رمضان

وفي وقت سابق، تحدث الفنان أحمد العوضي عن كواليس المسلسل خلال حفل الشركة المتحدة للإعلان عن خريطة مسلسلات رمضان 2026، حيث أشاد بزملائه المشاركين في العمل، مؤكدًا أن التعاون معهم يضيف الكثير للعمل.

وأوضح العوضي أن مشاركة الفنانة سارة بركة معه للمرة الأولى جاءت بسبب موهبتها الكبيرة، متوقعًا أن يكون لها مستقبل فني واعد خلال الفترة المقبلة.

أما عن الفنانة درة، فقال: «درة دورها جامد جدًا، والناس هتتفاجئ من شكل الشخصية وهتتخض، وإن شاء الله هتكسر الدنيا في رمضان»، ما يزيد من حالة التشويق لدى الجمهور المنتظر للمسلسل.

المنافسة في رمضان.. هدفها إمتاع المشاهد

وعن المنافسة بين نجوم الدراما في الموسم الرمضاني، أكد أحمد العوضي أن المنافسة دائمًا ما تكون شريفة، مشيرًا إلى أن جميع الفنانين يسعون لتقديم أفضل ما لديهم لإمتاع المشاهد المصري والعربي.

وقال: «إحنا بنتنافس منافسة شريفة، وكلنا هدفنا واحد وهو تقديم عمل يليق بالجمهور».

قصة مسلسل «علي كلاي»

تدور أحداث مسلسل «علي كلاي» في إطار اجتماعي شعبي، حيث يجسد أحمد العوضي شخصية «علي»، وهو ملاكم سابق يعيش في حي حلوان الشعبي، ويعمل في تجارة قطع غيار السيارات، إلى جانب إدارته لدار أيتام.

وتشهد حياة «علي» العديد من الصراعات والتحديات، سواء على مستوى العمل أو العلاقات الإنسانية، فضلًا عن دخوله في صراعات عاطفية تضفي طابعًا رومانسيًا وإنسانيًا على الأحداث، ما يجعل المسلسل مزيجًا بين الدراما الشعبية والبعد الإنساني.

أبطال وصُنّاع مسلسل «علي كلاي»

مسلسل «علي كلاي» من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم: درة، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامي، يارا السكري، محمود البزاوي، صفوة، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي، بسام رجب، إلى جانب عدد من الوجوه الشابة.

ويُعد المسلسل واحدًا من أبرز الأعمال المنتظرة في دراما رمضان 2026، خاصة مع تصاعد الاهتمام الجماهيري بتصريحات أحمد العوضي وكشفه عن كواليس التحضير للدور.