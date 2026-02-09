مي صالح تخوض السباق الرمضاني القادم بـ مسلسل "روج أسود"

siteName
تخوض الفنانة مي صالح السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "روج أسود"، والذي من المقرر عرضه ضمن الماراثون الرمضاني 2026، بعد سلسلة كبيرة من التأجيلات، ويستعرض الموجز التفاصيل.

وتجسد مي صالح خلال أحداث العمل " شخصية ندي" وتجمعها عدد كبير من المشاهد مع فرح الزاهد.


تفاصيل مسلسل "روج أسود"

وتدور أحداث العمل في إطار إجتماعي درامي حول مجموعة قصص مستوحاة من الواقع، ويناقش مجموعة كبيرة من القضايا النسائية الهامة حول الزواج والطلاق، والخيانة وغيرها.

ويقوم ببطولة العمل  كلاً من رانيا يوسف ، ومي سليم،  داليا مصطفى،  لقاء الخميسي، مي صالح،  فرح الزاهد ، أحمد فهمي عابد عناني،  إلي جانب كبير من نجوم الفن،  وهو من تأليف أيمن سليم ، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي،  ويعرض في 30 حلقة.

آخر أعمال مي صالح


وكان آخر أعمال مي صالح الفنية في مسلسل نقطة سودة وهو في إطار درامي اجتماعي بطولة أحمد فهمي،  أحمد مجدي،  سماح انور وفاء عامر،  نضال الشافعي ، ناهد السباعي،  وهو من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف آمين  جمال،  وإخراج محمد أسامة.

