ترامب يعلن اتفاقًا لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل خلال 24 ساعة

الرئيس الأمريكي ترامب يتوسط لإنهاء التصعيد ويشيد بشجاعة الطرفين.. في تطور مفاجئ ضمن الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، من المقرر أن يُنفّذ خلال 24 ساعة فقط، ويرصد الموجز التفاصيل

جدول زمني لإنهاء الحرب

وفي منشور له عبر منصته الخاصة "تروث سوشيال"، كشف ترامب أن الاتفاق ينص على أن تبدأ إيران بوقف إطلاق النار خلال ست ساعات من إعلان المبادرة، على أن تلتزم إسرائيل بالخطوة ذاتها بعد مرور 12 ساعة من التوقيت الإيراني. وأكد أن الحرب ستُعتبر منتهية رسميًا بعد مرور 24 ساعة على بدء التنفيذ.

شروط الهدنة والتزامات الطرفين

وأشار ترامب إلى أن الالتزام بالسلم والاحترام المتبادل بين الطرفين سيكون شرطًا أساسيًا خلال فترة الهدنة. وقال: "يجب على الطرف الآخر الحفاظ على الهدوء والاحترام طوال فترة وقف إطلاق النار"، مشددًا على أن الجانبين – إيران وإسرائيل – أظهرا ما وصفه بـ"القدرة والشجاعة والذكاء" لإنهاء النزاع المسلح.

حرب كادت أن تُدمّر الشرق الأوسط

وكتب ترامب في منشوره: "هذه حرب كان يمكن أن تستمر لسنوات، وتدمّر الشرق الأوسط بأكمله، لكنها لم تفعل – ولن تفعل أبدًا!"، معبرًا عن امتنانه للطرفين لتعاونهما في إنهاء التصعيد، وأضاف: "العالم سيحتفل بانتهاء الحرب".

رسائل سلام وأمنيات مستقبلية

اختتم ترامب بيانه بعبارات توحي بالأمل في مستقبل أكثر سلامًا، حيث قال: "فليبارك الله إسرائيل، فليبارك الله إيران، فليبارك الله الشرق الأوسط، فليبارك الله الولايات المتحدة الأمريكية، وفليبارك الله العالم"، في رسالة أراد بها تأكيد أهمية السلام الشامل.

خلفية الأزمة.. تصعيد متبادل ووساطات دبلوماسية

يأتي هذا الاتفاق بعد موجة من التصعيد العسكري شملت هجمات متبادلة بين الطرفين، من بينها قصف إيراني لمواقع إسرائيلية وأخرى أمريكية في المنطقة، إضافة إلى استهداف منشآت نووية إيرانية. وعلى الرغم من حدة الاشتباكات، دخلت وساطات دبلوماسية مكثفة على خط الأزمة، أبرزها من دولة قطر والاتحاد الأوروبي، مما ساهم في تهيئة المناخ لإعلان الهدنة.

توقيت الإعلان يثير الاهتمام

جاء إعلان ترامب في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، ما أثار تفاعلًا عالميًا واسعًا، خاصة في ظل دوره كمحور رئيسي في الوساطة رغم خروجه من منصبه الرسمي، وهو ما دفع العديد من المحللين للتساؤل حول أبعاد هذا التدخل وتأثيره المستقبلي على المشهد السياسي في المنطقة.

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