خامنئي يهنئ الإيرانيين بـ"النصر".. أول خطاب بعد وقف إطلاق النار مع إسرائيل

المرشد الأعلى: سحقنا الكيان الصهيوني.. ووجهنا صفعة مباشرة لأمريكا

ألقى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي خامنئي، أول خطاب له عقب إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، مؤكدًا أن إيران حققت "نصرًا استراتيجيًا" على الكيان الصهيوني، وموجّهًا تهنئة مباشرة للشعب الإيراني، ويرصد الموجز تفاصيل الخطاب.

تهنئة بثلاثية النصر: على إسرائيل، وعلى أمريكا، وبشعب متماسك

خلال كلمته المصوّرة، التي نقلتها وسائل إعلام إيرانية، قال خامنئي: "أبارك هذا الانتصار على الكيان الصهيوني الزائف، الذي سُحق تحت ضربات الجمهورية الإسلامية"، مضيفًا أن الجيش الإيراني تمكن من اختراق الدفاعات الإسرائيلية المعقدة، وتسوية مواقع مدنية وعسكرية بالأرض.

كما هنأ خامنئي الإيرانيين بما وصفه بـ"الانتصار الثاني" على الولايات المتحدة الأمريكية، متهمًا واشنطن بالتدخل المباشر لحماية إسرائيل دون أن تحقق أي إنجاز يُذكر، مؤكدًا أن قواته وجهت ضربة قوية لقاعدة "العديد" الأمريكية في قطر.

وأضاف: "قدرتنا على الوصول لقواعد أمريكا الرئيسية في المنطقة حدث استراتيجي كبير، يمكن تكراره مستقبلاً، وكلفته على العدو ستكون باهظة".

رد على تصريحات ترامب: الاستسلام مستحيل

المرشد الأعلى رد في خطابه على تصريحات الرئيس الأمريكي، التي دعا فيها إيران إلى الاستسلام، قائلاً: "هذا الكلام أكبر من أن يصدر من رئيس أمريكي.. إيران صاحبة تاريخ وثقافة لا تقبل بمثل هذه الإهانات، ولن تستسلم".

وأكد أن "جوهر الصراع مع أمريكا ليس في البرنامج النووي أو حقوق الإنسان، بل في رفض إيران للخضوع"، مضيفًا أن هذه السياسة مكشوفة منذ انتصار الثورة الإسلامية، وأن الشعب الإيراني سيرفضها دومًا.

إشادة بوحدة الشعب الإيراني

خامنئي أثنى على وحدة الشعب الإيراني في مواجهة التصعيد الأخير، وقال إن "شعبًا يقترب تعداده من 90 مليونًا وقف كتلة واحدة خلف القوات المسلحة"، واعتبر أن هذه اللحمة الوطنية تمثل دليلًا على النضج السياسي والصلابة الداخلية.

إشارات للمستقبل

وفي ختام خطابه، شدد خامنئي على أن ما حدث رسالة واضحة مفادها أن "أي عدوان جديد ستكون تكلفته باهظة"، مضيفًا أن الجمهورية الإسلامية خرجت من هذه المواجهة أقوى وأكثر استعدادًا لأي طارئ.

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