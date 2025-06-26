المدير العام لروساتوم: نرحب بقيادة الاتحاد الدولي المكلف ببناء أول محطة نووية بكازاخستان

بناء أول محطة نووية بكازاخستان.. علق أليكسي ليخاتشوف المدير العام لشركة «روساتوم» الروسية والمسئولة عن بناء محطة الضبعة النووية بمحافظة مرسى مطروح، حول اختيار روساتوم لقيادة الاتحاد الدولي المكلف ببناء أول محطة للطاقة النووية في كازاخستان.

وقال المدير العام لشركة «روساتوم» الروسية:«نحن نرحب بقرار كازاخستان ببدء تنفيذ مشروع بناء محطة الطاقة النووية، وستكون النتيجة إقامة محطة للطاقة النووية وفقاً لأكثر المشاريع تقدماً وكفاءة في العالم، والذي يقوم على التقنيات الروسية».

بناء أول محطة نووية بكازاخستان

الموجز يكشف التفاصيل حيث تابع المدير العام لشركة «روساتوم» : إن مفاعلات VVER-1200 من الجيل "3+" تجمع بين الحلول الهندسية المُختبرة عبر الزمن وأحدث أنظمة الحماية النشطة والسلبية، المطورة وفقاً للمعايير الدولية للأمان بشكل صارم، ومفاعلات VVER-1200 تعمل بالفعل في روسيا وخارجها - أربع وحدات في روسيا ووحدتان في بيلاروسيا، كما اختار هذه التقنية شركاؤنا في المجر ومصر وتركيا وبنجلاديش والصين.

الجدير بالذكر بشكل خاص أنه عند تنفيذ المشاريع الدولية، تعتمد "روساتوم" دائماً على التعاون الواسع مع الموردين الأجانب، مما يتيح استخدام أكثر الحلول التقنية حداثة وتكيفاً مع ظروف العميل.

ما زال أمامنا الكثير من العمل، ونحن نعول بصدق على المساعدة والدعم من قيادة روسيا وكازاخستان.

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