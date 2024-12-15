مهرجان الأفضل يهدي دورته العاشرة لروح نبيل الحلفاوي بجائزة "إنجاز العمر"

أعلن مهرجان "الأفضل" عن تخصيص دورته العاشرة لتكريم الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، تقديراً لمسيرته الفنية الحافلة التي امتدت لأكثر من خمسة عقود.

سيقام حفل "الأفضل" في 20 ديسمبر الجاري بمركز المنارة بالقاهرة، حيث سيتم منح اسم الراحل نبيل الحلفاوي جائزة "إنجاز العمر"، وهي جائزة مستحدثة يحتفي بها المهرجان لأول مرة.

يرصد الموجز التفاصيل كاملة حول مهرجان "الأفضل" وتكريم نبيل الحلفاوي.

تكريم مسيرة استثنائية امتدت لعقود للفنان نبيل الحلفاوي

نجح نبيل الحلفاوي، الملقب بـ"القبطان"، في أن يكون رمزاً من رموز الفن المصري والعربي.

انطلقت مسيرته من خشبة مسرح كلية التجارة بجامعة القاهرة، وصولاً إلى قمة التألق في السينما والمسرح والتلفزيون.

ترك بصمته في أعمال مثل "الطريق إلى إيلات"، و"رأفت الهجان"، و"الزيني بركات"، و"زيزينيا"، و"الملك فاروق"، وغيرها من الروائع التي لا تزال محفورة في ذاكرة الجمهور.

نبيل الحلفاوي

أخر أعمال نبيل الحلفاوي الفنية

كان أخر ظهور للفنان نبيل الحلفاوي على الشاشة في فيلم "تسليم أهالي" عام 2022، حيث شارك كضيف شرف بجانب النجوم دنيا سمير غانم، هشام ماجد، ودلال عبد العزيز.

الفيلم من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي، وضم عدداً من ضيوف الشرف البارزين مثل محمد ممدوح، شيكو، ولوسي.

أبرز جوائز نبيل الحلفاوي

حصل نبيل الحلفاوي على العديد من الجوائز والتكريمات التي جسدت إسهاماته في الفن، ومنها:

• جائزة التمثيل عن دوره في فيلم "اغتيال مدرسة" من الجمعية المصرية لفن السينما.

• جائزة التمثيل عن فيلم "الهروب إلى القمة" من مهرجان الإسكندرية السينمائي.

• شهادات تقدير من وزارة الإعلام عن دوره في مسلسل "رأفت الهجان".

• تكريم من وزارة الدفاع عن دوره في فيلم "الطريق إلى إيلات".

نبيل الحلفاوي

"إنجاز العمر" جائزة جديدة بفلسفة مختلفة

يقدم مهرجان "الأفضل" هذا العام جائزة "إنجاز العمر" لأول مرة، برعاية شبكة تليفزيون النهار، لتكريم الشخصيات التي أثرت مجالاتها بإسهامات استثنائية.

يسعى المهرجان من خلال هذه الجائزة لدعم القوة الناعمة المصرية وتسليط الضوء على إنجازات أيقونية.

مهرجان برؤية شاملة ومعايير دقيقة

تحت شعار "الأفضل لمن يستحق"، يمنح المهرجان جوائزه بناءً على استفتاء الجمهور بالتوازي مع اختيارات لجنة التحكيم، لضمان الشفافية والدقة، يتولى رئاسته الشرفية الفنان محمود قابيل، فيما تشرف الإعلامية سهير جودة على تنظيم الفعاليات.



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