نبيل الحلفاوي الطريق إلى إيلات.. أيقونة خالدة في السينما المصرية

مرّت ثلاثة عقود على عرض فيلم الطريق إلى إيلات، الذي جمع بين النجمين الراحلين عزت العلايلي والفنان نبيل الحلفاوي، الذي يجسّد ملحمة وطنية مميزة.

وحمل نبيل الحلفاوي الطريق إلى إيلات تفاصيل لم تُكشف سابقًا عن كواليس إنتاجه، لعل أبرزها هو رفض الحلفاوي في البداية الانضمام للعمل بسبب انشغاله بمشروع آخر، إلا أن المخرجة إنعام محمد علي أصرت على مشاركته، مؤكدةً أن الفيلم سيكون علامة فارقة في مسيرته.

نبيل الحلفاوي الطريق إلى إيلات

ويُعد مشهد تعديل القنابل في فيلم الطريق إلى إيلات، الذي أدّاه نبيل الحلفاوي، من أبرز مشاهده وأكثرها انتشارًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تحول إلى مادة ساخرة أطلقت عليه تسمية "مشهد العسلية".

ورغم الانتقادات الساخرة، ظل الفنان نبيل الحلفاوي يتعامل مع التعليقات بروح رياضية، وكان يشارك ذكرياته عن هذا العمل فيلم الطريق إلى إيلات عبر حساباته الشخصية، معبّرًا عن فخره بدوره في هذا الفيلم الوطني.

نبيل الحلفاوي الطريق إلى إيلات

رحيل نجم بحجم الوطن

غادرنا الفنان نبيل الحلفاوي عن عمر 77 عامًا، تاركًا خلفه أرشيفًا فنيًا زاخرًا بالأعمال الدرامية والسينمائية.

أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن موعد تشييع جثمانه مساء اليوم بعد صلاة العشاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

نبيل الحلفاوي الطريق إلى إيلات

الأيام الأخيرة.. صراع مع المرض ودعوات من الأحباء

نُقل الحلفاوي إلى المستشفى قبل أيام من وفاته، وسط حالة من التكتم من قبل عائلته حول تفاصيل حالته الصحية، لكن محبيه وأصدقاؤه من الوسط الفني لم يتوانوا عن الدعاء له في أيامه الأخيرة، من بينهم المخرج عمرو عرفة والفنان صلاح عبد الله والفنانة ريهام عبد الغفور.

آخر ظهور فني.. لمسة خفيفة في "تسليم أهالي"

كانت آخر إطلالات الحلفاوي على الشاشة عام 2022، حيث شارك كضيف شرف في فيلم "تسليم أهالي"، الذي قاد بطولته النجمة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، ورغم صغر دوره، إلا أن حضوره أضاف قيمة خاصة للعمل الذي شهد مشاركة كوكبة من النجوم.

نبيل الحلفاوي.. فنان بأدوار خالدة وأثر لا يُمحى

رحيل الحلفاوي ليس مجرد فقدان لفنان، بل لرمز وطني أثّر في وجدان أجيال، وستبقى أعماله، خاصة "الطريق إلى إيلات"، شاهدة على إبداعه الفني ووطنيته الصادقة، لتُخلّد ذكراه كواحد من أعمدة الفن المصري.

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